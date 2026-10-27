நீதித்துறை ஊழியர்களின் சொத்து விவரங்கள்: ஆன்லைனில் வெளியிடும் அரசின் உத்தரவு ஒத்திவைப்பு

நீதித்துறை ஊழியர்களின் சொத்து விவரங்கள்: ஆன்லைனில் வெளியிடும் அரசின் உத்தரவு ஒத்திவைப்பு
அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் 2025-ஆம் ஆண்டிற்கான சொத்துகள் மற்றும் கடன்கள் குறித்த அறிக்கையை அக்டோபர் 31 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.
Published : October 27, 2026 at 10:39 PM IST
சென்னை: தமிழக நீதித்துறை அலுவலர்கள், ஊழியர்களின் சொத்து மற்றும் கடன் விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றும் அரசின் உத்தரவை, மறு உத்தரவு வரும் வரை ஒத்திவைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகளில் தமிழக அரசு அண்மையில் திருத்தம் செய்தது. அதன்படி, அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் 2025-ஆம் ஆண்டிற்கான சொத்துகள் மற்றும் கடன் விவரங்கள் குறித்த அறிக்கையை அக்டோபர் 31 ஆம் தேதிக்குள் IFHRMS இணையதளம் வாயிலாக 3 விதமான படிவங்களை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என கடந்த ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது. இதில் நீதித்துறையை சேர்ந்த ஊழியர்களும் அடங்குவர்.
இந்நிலையில், நீதித்துறை ஊழியர்கள், அலுவலர்கள் சொத்து மற்றும் கடன் விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்வது, மறு உத்தரவு பிறப்பிக்கும் வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், "தமிழ்நாடு மாநில நீதித்துறைப் பணியில் உள்ள நீதித்துறை அலுவலர்கள், சென்னை உயர்நீதிமன்ற அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள், தமிழ்நாட்டிலுள்ள மாவட்ட நீதித்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் ஆகியோர் IFHRMS இணையதளம் வாயிலாக சொத்துகள் மற்றும் கடன்கள் குறித்த அறிக்கை சமர்ப்பிப்பது மறுஉத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.