முடக்கப்பட்ட சொத்தை பதிவு செய்யலாமா? தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு உயர் நீதிமன்றம் தடை

முடக்கப்பட்ட சொத்தை பதிவு செய்யலாமா? தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு உயர் நீதிமன்றம் தடை
விற்பனை பத்திரத்தை பதிவு செய்ய சார்பதிவாளர் மறுத்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படாத நிலையில், விற்பனைப் பத்திரத்தை பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டது சட்டப்படி செல்லாது என வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : August 11, 2026 at 8:26 PM IST
சென்னை: வருமான வரித்துறை மற்றும் நீதிமன்றத்தால் முடக்கப்பட்ட சொத்தை பதிவு செய்யலாம் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஒரு சொத்தை வாங்குவதற்காக முன் வந்த மகேஷ் கண்ணன் என்பவர், அந்த சொத்து வருமான வரித்துறையாலும் சிவில் நீதிமன்ற உத்தரவுகளாலும் முடக்கப்பட்டிருந்தது.
இதன் காரணமாக நிலத்திற்கான விற்பனை பத்திரத்தை பதிவு செய்ய சார் பதிவாளர் மறுத்துள்ளார். இதனை எதிர்த்து மகேஷ் கண்ணன், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த தனி நீதிபதி, மோசடி அல்லது போலியான ஆவணங்கள் தொடர்பான பதிவுகளுக்கு மட்டுமே பதிவுச் சட்டம் பிரிவு 22-B தடையாக இருக்கிறது என்றும், வழக்கு நிலுவையில் உள்ள சொத்து பதிவு செய்வதில் பிரச்சனை இல்லை எனவும் கூறி, விற்பனைப் பத்திரத்தை உடனடியாக பதிவு செய்ய சார்பதிவாளருக்கு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார்.
தனி நீதிபதியின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனு, நீதிபதி அப்துல் குத்தூஸ் மற்றும் நீதிபதி ராஜேஷ் விவேகானந்தன் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
வழக்கு காரணமாக சொத்தை முடக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை சாதகமாக பெற்றிருந்த அசிக் அலி மற்றும் அஜ்ஜூர் முகமது சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அசன் முகம்மது ஜின்னா, முடக்கப்பட்ட சொத்தை பதிவு செய்யலாம் என தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு பதிவுச் சட்டத்துக்கு முரணானது என்று வாதிட்டார்.
மேலும், முடக்கப்பட்ட சொத்து தொடர்பன வழக்கில் தீர்ப்பு யாருக்கும் சாதகமாக வரலாம் என்ற நிலையில், சட்டம் வெளிப்படையாக தடை செய்துள்ள ஒரு நடவடிக்கையை மீறுமாறு அதிகாரகளுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது.
பதிவு செய்ய சார்பதிவாளர் மறுத்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படாத நிலையில், விற்பனைப் பத்திரத்தை பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டது சட்டப்படி செல்லாது என வாதிட்டார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், விற்பனைப் பத்திரத்தை பதிவு செய்யும்படி, தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டனர்.