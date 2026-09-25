ஜெம் வீரமணி பாலியல் வழக்கு: ஆதாரங்களை வெளியிட பத்திரிகைகள், ஊடகங்களுக்கு தடை - உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி
"மும்பை தீவிரவாத தாக்குதலின்போது எப்படி பத்திரிக்கைகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதோ, அதே போல பத்திரிக்கைகள் இந்த விவகாரத்தில் செயல்பட வேண்டும்" என நீதிபதி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : September 25, 2026 at 5:18 PM IST
சென்னை: தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணி மீதான பாலியல் விவகாரம் தொடர்பான வீடியோ, ஆடியோ ஆதாரங்களை பத்திரிகைகள், ஊடகங்கள் வெளியிட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.
ரகசிய 'பென்டிரைவ்' வீடியோவின் அடிப்படையில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வீரமணி போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக அவரது வீட்டில் வேலை செய்து வந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் ஊழியர் கணேசன் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். முதலமைச்சர் விஜய்யின் உத்தரவின் பேரில் இந்த வழக்கு தற்போது வேகம் எடுத்துள்ளது.
இந்நிலையில், ஜெம் வீரமணி விவகாரம் தொடர்பான ஆதாரங்களை தொலைக்காட்சி மற்றும் பத்திரிக்கைகளில் வெளியிட தடை விதிக்கக் கோரி துளிர் அறிக்கட்டளை சார்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கானது, நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இவ்வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். வழக்கின் தீவிரம் கருதி எஸ்.ஐ.டி விசாரணைக்கு வழக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.
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டிஆர்பிக்காக எதை வேண்டுமானாலும் வெளியிடுவீர்களா?
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன், "சிறுமிகள் தொடர்பான வீடியோ வெளியாவதால், அது சம்பந்தப்பட்டவர்களை பாதிக்காதா? தொலைக்காட்சிகள் தங்களின் டிஆர்பிக்காக (TRB) எதை வேண்டுமானாலும் வெளியிடுமா? வீடியோ வெளியானதால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி புகார் அளிக்க முன்வருவார்கள்.
இதில் என்ன பெருமை இருக்கிறது?
அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த விவகாரத்தில் எந்த தகவல்களும் வெளியாகக் கூடாது. தவறான தகவல் வெளியிட்டால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை மூலமாக எச்சரிக்கை விடுங்கள். இந்த விவகாரத்தை எஸ்.ஐ.டி. விசாரணைக்கு மாற்றியதற்காக பெருமைப்பட கூடாது. அது அரசின் கடமை. இதில் பெருமைப்பட என்ன இருக்கிறது?
இதே நிலை நீடித்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி முன்வந்து புகார் அளிக்கவும், சாட்சி சொல்லவும் முன் வருவார்கள்? குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்த பின்னர், தினமும் கூட ஊடகங்களில் விவாதம் நடத்துங்கள். யாரும் அதை தடுக்கவில்லை. தவறான தகவல்களை பரப்புவதை தடுக்க, காவல்துறை செய்தி வெளியிடுவதற்கு பதிலாக, பத்திரிக்கையாளர்களையே சந்தித்து விடலாம்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இதுவரை 28 யூடியூப் செய்தி நிறுவினங்கள் வெளியிட்ட வீடியோக்களை முடக்க மத்திய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வீடியோக்களை வெளியிட நீதிமன்றம் தடை விதிக்கவில்லை என்றால், அது விசாரணயை தொடர்ந்து பாதிக்கும்.
'அனுமதிக்க முடியாது'
மும்பை தீவிரவாத தாக்குதலின்போது எப்படி பத்திரிக்கைகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதோ, அதே போல பத்திரிக்கைகள் இந்த விவகாரத்தில் செயல்பட வேண்டும். கருத்து சுதந்திரம் இருக்கிறது என்பதற்காக வழக்கு தொடர்பான அனைத்தையும் வெளியிட அனுமதிக்க முடியாது.
இந்த வழக்கு தொடர்பான வீடியோ, ஆடியோ ஆகியவற்றை வெளியிட தொலைக்காட்சி மற்றும் பத்திரிக்கைகளுக்கு முழுவதுமாக தடை விதிக்கப்படுகிறது. வழக்கு தொடர்பான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள மக்களுக்கு உரிமை உள்ளது. அதனால், எஸ்.ஐ.டி வாரத்திற்கு ஒருமுறை பத்திரிக்கை மூலமாக செய்தி வெளியிட வேண்டும்" என உத்தரவிட்டார்.
மேலும், இந்த வழக்கு விசாரணையை செப்டம்பர் 30-ம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.