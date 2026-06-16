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அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 4 பேர் ராஜினாமா விவகாரம்: குதிரை பேரம் நடந்ததற்கு என்ன ஆதாரம்? உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி

ராஜினாமா செய்த 4 எம்எல்ஏக்களுக்கும் சில நிமிடங்களிலேயே தவெக உறுப்பினர்கள் அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் குதிரை பேரம் நடைபெற்றதாக சந்தேகத்தை ஏற்படுகிறது என வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 4:06 PM IST

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சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்த விவகாரத்தில் குதிரை பேரம் நடந்தற்கு என்ன ஆதாரம் உள்ளது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வியெழுப்பியுள்ளது. மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பான தீர்ப்பையும் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைத்துள்ளது. இதன் மூலம் கடந்த 60 ஆண்டு கால திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மக்கள் தீர்ப்புக்கு பின்னர், அதிமுகவில் அடுத்தடுத்து பிளவு ஏற்பட்டு வருகிறது.

குறிப்பாக, விஜய் அரசின் மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 25 பேர், தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, மதுராந்தகம் அதிமுக எம்எல்ஏ மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ. ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ. சத்தியபாமா, அம்பாசமுத்திரம் இசக்கி சுப்பையா 4 பேர் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.

அன்றைய தினமே அவர்களுக்கு சென்னை தலைமை செயலகத்தில் தவெக உறுப்பினர் அட்டையும் வழங்கப்பட்டது.

சிபிஐ விசாரணை கோரி வழக்கு

இந்நிலையில், மேற்குறிப்பிட்ட 4 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தவெகவில் இணைந்ததில் குதிரை பேரம் நடந்ததாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டின.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக திருச்செந்தூரை சேர்ந்த ராம்குமார் ஆதித்தன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.

அதில், "அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்ததில் குதிரை பேரம் நடைபெற்றுள்ளதாக சந்தேகம் எழுகிறது. எனவே இதுதொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என அவர் கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ராஜினாமா செய்த 4 எம்எல்ஏக்களுக்கும் சில நிமிடங்களிலேயே தவெக உறுப்பினர்கள் அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் குதிரை பேரம் நடைபெற்றதாக சந்தேகத்தை ஏற்படுகிறது. எனவே இதுகுறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என அவர் வாதிட்டார்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் விசாரித்த நீதிபதிகள், "ராஜினாமா செய்வது சம்பந்தப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் தனிப்பட்ட விருப்பம். அதில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது.

சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்தது ஏன் என நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்க முடியாது. மேலும், இந்த விவகாரத்தில் குதிரை பேரம் நடைபெற்றதற்கு என்ன ஆதாரம் உள்ளது? ஆதாரம் இல்லாமல் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட முடியாது" என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். அத்துடன் வழக்கின் தீர்ப்பையும் ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

MADRAS HIGHCOURT
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா
குதிரை பேரம்
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