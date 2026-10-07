திமுக மாநாட்டுக்காக ஏரியில் மணல் அள்ளிய குற்றச்சாட்டு: எ.வ.வேலுவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைக்கு தடை விதிக்க நீதிமன்றம் மறுப்பு
"நிவாரணம் வேண்டும் என்றால், முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ வேலு முன்ஜாமீன் மனுத்தாக்கல் செய்து நிவாரணம் பெறலாம்" என நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : October 7, 2026 at 1:34 PM IST
சென்னை: அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி மண் எடுத்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது என தடை விதிக்க முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
திமுக வடக்கு மண்டல இளைஞரணி மாநாடு கடந்த 2025-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 14-ம் தேதி, திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்றது.
இந்த மாநாட்டு திடலை சமன் செய்வதற்காக, அருகில் உள்ள மலப்பம்பாடி ஏரியில் இருந்து சட்டவிரோதமாக 12 ஏக்கர் பரப்பளவுக்கு 10 முதல் 23 அடி ஆழத்திற்கு மண் எடுக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இவ்வாறு மண் எடுக்கப்பட்டதால் அரசுக்கு சுமார் ரூ.8 கோடி அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் கடந்த ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்பு துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, அவரது மகன் எ.வ.குமரன் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது. இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி, முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு மற்றும் அவரது மகன் எ.வ.குமரன் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
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இந்த மனுவானது நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது எ.வ.வேலு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "எனது மனுதாரர் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தியுள்ளார் எனவும், சட்டவிரோதமாக மண் எடுத்ததாகவும் முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. மாநாடு நடைபெற்ற குறிப்பட்ட இடத்தில் ஏற்கனவே 3 முறை கூட்டம் நடந்துள்ளது. அதனால் மண் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை" என வாதிட்டார்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "திமுக மாநாட்டுக்கு மணல் எடுக்கப்பட்டது உண்மையா, இல்லையா என்பது குறித்து காவல் துறை விசாரணை செய்தால் என்ன? அதில் என்ன தவறு உள்ளது? இந்த விவகாரத்தில் எ.வ. வேலுக்கு எந்த இடைக்கால நிவாரணமும் வழங்க முடியாது. அதே போல, இந்த வழக்கில் காவல் துறை கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது எனவும் உத்தரவிட முடியாது. அது உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக மாறிவிடும்.
அதனால் தான், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸுக்கும் இடைக்கால நிவாரணம் வழங்க முடியாது என உத்தரவிடப்பட்டது. நிவாரணம் வேண்டும் என்றால் முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ வேலு முன்ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்து நிவாரணம் பெறலாம்" நீதிபதி தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, எ.வ வேலு தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் ஆஜராக அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் என அவர் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. கோரிக்கையை ஏற்ற நீதிபதி, வழக்கை பிற்பகலுக்கு ஒத்திவைத்தார்.