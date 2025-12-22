நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு: தமிழக உள்துறை செயலாளர், டிஜிபி நேரில் ஆஜராக உத்தரவு
காவல் ஆய்வாளர் ஒருவர் தொடர்ந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில், தமிழக உள்துறை செயலாளரை நேரில் ஆஜராகுமாறு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
Published : December 22, 2025 at 6:21 PM IST
சென்னை: நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் தமிழக உள்துறை செயலாளர், தமிழக டிஜிபி ஆகியோர் ஜனவரி 12ம் தேதி நேரில் ஆஜராகுமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் அண்மையில் ஒரு ஆட்கொணர்வு மனு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கில் ஆஜரான அரசு வழக்கறிஞருக்கு முறையாக தகவல் தெரிவிக்காமல் இருந்ததாக, திருநெல்வேலி மாவட்டம் சுத்தமல்லி காவல் நிலையத்தில் 2014 ம் ஆண்டு ஆய்வாளராக பணியாற்றிய சந்திரசேகரன் என்பவர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டது.
இந்த குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து, அவர் மீது துறை ரீதியான விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. அவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் ஊதிய உயர்வு நிறுத்தம் செய்து, திருநெல்வேலி சரக டிஐஜி உத்தரவு பிறப்பித்தார். இந்த தண்டனையை ரத்து செய்யக் கோரி ஆய்வாளர் சந்திரசேகரன் டிஜிபிக்கு கடிதம் எழுதினார். இதை பரிசீலித்த டிஜிபி, இரண்டு ஆண்டுகள் ஊதிய உயர்வு நிறுத்தம் என்பதை ஆறு மாதங்களாக குறைத்தார்.
இந்த சூழலில், காவல் ஆய்வாளர் சந்திரசேகரன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை செய்தார். அதில், மேற்குறிப்பிட்ட ஆட்கொணர்வு வழக்கில், தான் சரியாக தகவல் தெரிவித்ததாக அரசு வழக்கறிஞரே கடிதம் அனுப்பியதாகவும், ஆனால் அதை பரிசீலிக்காமல் டிஜிபி தண்டனை விதித்ததாகவும் ஆய்வாளர் சந்திரசேகரன் தெரிவித்திருந்தார். எனவே, இந்த தண்டனையை ரத்து செய்யுமாறும் அவர் மனுவில் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், தண்டனை விதித்து பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை ரத்து செய்ததுடன், 2016ம் ஆண்டுக்கான பதவி உயர்வு பட்டியலில் சந்திரசேகரன் பெயரையும் சேர்க்கும்படி கடந்த ஏப்ரல் மாதம் உத்தரவிட்டது. ஆனால், இந்த உத்தரவு இப்போது வரை அமல்படுத்தப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, ஆய்வாளர் சந்திரசேகரன் தாக்கல் செய்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு, நீதிபதி ஆஷா முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பதவி உயர்வு பட்டியலில் தனது பெயரை சேர்க்கக் கோரி, உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிட்டும், அதுதொடர்பான விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படவில்லை என மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பிறப்பிக்கப்பட்ட நீதிமன்ற உத்தரவை, இதுவரை அமல்படுத்த எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. உத்தரவை எதிர்த்து மேல் முறையீடு செய்து தடை உத்தரவும் பெறவில்லை. இது, நீதிமன்ற அவமதிப்பு செயல். எனவே, இதுதொடர்பாக தமிழக உள்துறை செயலாளர் தீரஜ்குமார், டிஜிபி வெங்கட்ராமன் ஆகியோர் ஜனவரி 12ம் தேதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டார்.
மேலும், இடைப்பட்ட காலத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தினாலோ அல்லது மேல்முறையீடு செய்து தடை உத்தரவு பெற்றாலோ, இருவரும் நேரில் ஆஜராக தேவையில்லை எனவும் நீதிபதி தனது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளார்.