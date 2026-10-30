நீதிபதிகளை அவதூறு செய்யும் விதமாக பொதுக்கூட்டங்களை நடத்துவதா? காவல் துறைக்கு ஐகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு

நீதிபதிகளை அவதூறு செய்யும் விதமாக பொதுக்கூட்டங்களை நடத்துவதா? காவல் துறைக்கு ஐகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு
"நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு அதிருப்தி தெரிவிக்க குடிமக்களுக்கு உரிமை இருந்தாலும், தனிப்பட்ட முறையில் நீதிபதிகளை தாக்கிப் பேச முடியாது. அது பேச்சு சுதந்திரத்தில் வராது"
Published : October 30, 2026 at 8:47 PM IST
சென்னை: நீதிபதிகளை தனிப்பட்ட முறையில் அவதூறு செய்யும் விதமான பொதுக்கூட்டங்களோ, பேரணியோ நடத்த எந்த அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது என காவல்துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
"இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறிய ஒருவர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு முஸ்லிம் என்ற அந்தஸ்தை கோர முடியாது; அதற்கான சலுகைகளை பெற முடியாது" என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கடந்த ஜூன் 25-ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
இந்த உத்தரவைக் கண்டித்து தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத், தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்றக் கழகம் உள்ளிட்ட அமைப்புகள் மாநிலம் முழுவதும் போராட்டங்கள் நடத்தின.
இதனை எதிர்த்து சென்னையை சேர்ந்த ஆர்.கார்த்திகேயன் என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், "மேற்குறிப்பிட்ட போராட்டங்களின்போது, தீர்ப்பை வழங்கிய அமர்வில் இடம்பெற்றிருந்த நீதிபதி (ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன்) ஒருவருக்கு அவதூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் பிரசாரங்கள் செய்யப்படுகின்றன.
மேலும், இந்த பிரச்சாரக் கூட்டங்களை சமூக வலைதளங்களிலும் பதிவிடுகின்றனர். இதனை தடுத்து சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக குற்ற வழக்குகளை பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.
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இந்த மனுவானது தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுவை பரிசீலித்த நீதிபதிகள், "உண்மையான நீதித்துறை சுதந்திரம் என்பது சட்டம் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் நீதிபதிகள் சுதந்திரமாக முடிவெடுப்பது தான். நீதித்துறை சுதந்திரம் அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்பு என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
நீதித்துறை முடிவுகளுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் நீதிபதிகளை அவதூறு செய்வது சட்ட நடைமுறையின் வேரையே பாதிக்கச் செய்யும்" எனத் தெரிவித்தனர்.
மேலும், "நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு அதிருப்தி தெரிவிக்க குடிமக்களுக்கு உரிமை இருந்தாலும், தனிப்பட்ட முறையில் நீதிபதிகளை தாக்கிப் பேச முடியாது. அது பேச்சு சுதந்திரத்தில் வராது. அதற்காக, அனைத்து பொது விவாதங்களுக்கும், அமைதியான கூட்டங்களுக்கும் பொத்தாம் பொதுவாக தடை விதித்துவிட முடியாது.
நீதித்துறையின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் பொது இடங்களில் பேசப்படவில்லை, டிஜிட்டல் தளங்களில் அவதூறு கருத்துகளை பதிவிடப்படவில்லை என்பதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்.
நீதித்துறை சார்ந்த முடிவுகளை எதிர்த்து பொதுக்கூட்டங்கள், பேரணி, போராட்டங்கள் நடத்த அனுமதி கோரி அளிக்கும் விண்ணப்பங்களை காவல்துறையும், மாவட்ட நிர்வாகமும் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.
நீதிபதிகளை தனிப்பட்ட முறையில் அவதூறு செய்யும் விதமாக பொதுக்கூட்டங்களோ, பேரணியோ நடத்த எந்த அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது. அனுமதிக்கப்பட்ட கூட்டங்கள், நீதிபதிகள் மீது தனிநபர் தாக்குதல் நடத்தும் வகையில் மாறினால் அதிகாரிகள் உடனடியாக அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சட்டவிரோதமாக செயல்படுபவர்களுக்கு எதிராக உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்" என்று நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர்.
நீதிபதிக்கு எதிராக அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்தியது தொடர்பாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் புலன் விசாரணையை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் எனவும் காவல்துறைக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.