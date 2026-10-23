பிற மதத்தினர் இந்து கோயில்களுக்கு செல்லும் போது... நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு தமிழக முதல்வர் விஜய் சென்றபோது உரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றியதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : October 23, 2026 at 10:18 PM IST
மதுரை: பிற மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்து கோயில்களுக்கு செல்லும்போது விதிமுறைகளை முறையாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில், பிற மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் செல்லும் போது, அதுதொடர்பான விதிமுறைகளை முறையாக அமல்படுத்தக் கோரி மதுரையை சேர்ந்த ரத்னம் வெங்கடேஷ் என்பவர் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவானது, நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், பி.முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "உரிய விதிமுறைகளின் படியே உறுதிமொழி ஏற்ற பிறகே பிற மதத்தினர் இந்து கோயில்களுக்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்" எனத் தெரிவித்தார்.
அப்போது நீதிபதிகள் கூறுகையில், "மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு தமிழக முதல்வர் விஜய் சென்றபோது உரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றினார். அதே நேரத்தில், திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் சென்ற போது விதிகளை முறையாக பின்பற்றவில்லை என செய்திகளில் பார்த்தோம்.
அதேபோல, திருவண்ணாமலை கோயிலில் இஸ்லாமியர் ஒருவர் மத அடையாளத்துடன் சென்றதையும் காண முடிந்தது" எனத் தெரிவித்தனர்.
மேலும், இந்து கோயில்களில் பிற மதத்தினர் செல்லும் போதும், வழிபாடு செய்யும் போதும் அவர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகளை முறையாகவும், தீவிரமாகவும் அமல்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், இந்த விவகாரத்தில் அரசு அளித்துள்ள விதிமுறைகளை ஏற்று வழக்கை முடித்து வைப்பதாக தெரிவித்தனர்.