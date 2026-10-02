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பேரறிவாளன் பாஸ்போர்ட் மனு மீது விரைந்து முடிவெடுங்கள்: அதிகாரிகளுக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு

பேரறிவாளன் தனக்கு பாஸ்போர்ட் கோரி அவர், சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்திருந்தார்.

பேரறிவாளன்
பேரறிவாளன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 10:57 PM IST

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சென்னை: முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி படுகொலை வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பேரறிவாளனின் பாஸ்போர்ட் மனு மீது விரைந்து முடிவெடுக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இருந்து உச்சநீதிமன்றத்தால் விடுவிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனை கைதியான பேரறிவாளன், விடுதலைக்கு பின் சட்டப்படிப்பை முடித்து, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்துள்ளார்.

இந்நிலையில், தனக்கு பாஸ்போர்ட் கோரி அவர், சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்திருந்தார்.

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அந்த விண்ணப்பத்தின் மீது எந்த முடிவும் எடுக்கப்படாததால், தனது பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பத்தின் மீது விரைந்து முடிவெடுக்கக் கோரி, சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்துக்கும், தாம்பரத்தில் உள்ள பாஸ்போர்ட் சேவா கேந்திரத்துக்கும் அவர் அண்மையில் மனு அனுப்பியிருந்தார்.

இந்த மனுவும் பரிசீலிக்கப்படாததால், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் மனுத்தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி டி.பரத சக்கரவர்த்தி, "பேரறிவாளன் பாஸ்போர்ட் கோரி அளித்த விண்ணப்பத்தின் மீது விரைந்து முடிவெடுக்குமாறு பாஸ்போர்ட் அதிகாரிகளுக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

பேரறிவாளன்
பாஸ்போர்ட்
ராஜீவ்காந்தி
PERARIVALAN PASSPORT

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