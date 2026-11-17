போலி ஆவணங்கள் மூலம் வங்கிக் கணக்கு மோசடி: வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றி உத்தரவு
"இந்த மோசடி தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்யுமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும், 3 மாதங்கள் கழித்துதான் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்" என மனுதாரரின் வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : November 17, 2026 at 5:42 PM IST
சென்னை: போலி ஆவணங்களை தயாரித்து வங்கி கணக்கில் மோசடி செய்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை நீலாங்கரையைச் சேர்ந்தவர் முகமது மீரான். இவர் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார்.
இந்நிலையில், அவரது வங்கி சேமிப்புக் கணக்கில் அப்துல் காதர் என்பவரின் பெயரை, வங்கி அதிகாரிகள் துணையுடன் சேர்த்து கூட்டுக் கணக்காக மாற்றுவதற்குப் போலி ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டதாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த புகார் மீது முறையாக விசாரணை மேற்கொள்ளவில்லை என்றும், எனவே இந்த வழக்கின் புலன் விசாரணையை சிபிசிஐடி காவல்துறைக்கு மாற்ற உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் கோரி கோரி முகமது மீரானின் மகள் சஜிதா பாத்திமா, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவானது, நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா," 2018-ம் ஆண்டு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்த முத்து மீரானின் வங்கி கணக்கில் 3 கோடியே 56 லட்சத்து 72,180 ரூபாய் வைப்புத்தொகையாக செலுத்தப்பட்டது.
இந்த பணத்தை அபகரிக்கும் வகையில் வங்கி அதிகாரிகள் உதவியுடன் மோசடி நடந்திருப்பதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், உடனடியாக வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என எழும்பூர் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு, மூன்று மாதங்கள் கழித்து 2025 ஆகஸ்ட் மாதம் தான் காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த விவகாரத்தில் காவல்துறை முழுமையான விசாரணை நடத்தப்படவில்லை. எனவே, நியாயமான மற்றும் பாரபட்சமற்ற விசாரணையை உறுதி செய்யும் வகையில், இந்த வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்ற வேண்டும்" என வாதிட்டார்.
இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி, வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டார்.
மேலும், இந்த வழக்கில் முறையான புலன் விசாரணை மேற்கொண்டு 12 வாரங்களுக்குள் (3 மாதம்) விசாரணையை முடித்து, சம்பந்தப்பட்ட விசாணை நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.