வங்கி மேலாளரை அறைந்ததாக மு.க.அழகிரி மகள் மீதான வழக்கு - காவல்துறைக்கு நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
வங்கியின் மேலாளர் தன்னை அவதூறான வார்த்தைகளால் திட்டியதை மறைத்து, இந்த புகாரை அளித்துள்ளதாக கயல்விழி தனது மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
Published : October 31, 2026 at 8:35 PM IST
சென்னை: எஸ்பிஐ வங்கி மேலாளரை கன்னத்தில் அறைந்தது தொடர்பாக மு.க.அழகிரியின் மகள் கயல்விழி மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் இறுதி அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய காவல்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க.அழகிரியின் மகள் கயல்விழிக்கு சொந்தமாக சென்னை அடையாறில் கட்டடம் ஒன்று உள்ளது. இங்கு எஸ்பிஐ வங்கிக் கிளை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இதனிடையே, சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்தக் கட்டடத்தில் மின்தூக்கி சரியாக இயங்கவில்லை என கயல்விழியிடம் வங்கி நிர்வாகம் தெரிவித்தது.
ஆனால், இதுதொடர்பாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, இந்த விவகாரம் குறித்து வங்கி மேலாளர், கயல்விழியை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதாக தெரிகிறது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த கயல்விழி, வங்கி மேலாளரை நேரடியாக சந்தித்து அறைந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவியது.
இதுதொடர்பாக வங்கி மேலாளர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், சாஸ்திரி நகர் போலீசார் கயல்விழி மீது கொலை மிரட்டல் உள்ளிட்ட 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்நிலையில், தனக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி கயல்விழி சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், வங்கியின் மேலாளர் தன்னை அவதூறான வார்த்தைகளால் திட்டியதை மறைத்து, இந்த புகாரை அளித்துள்ளதாக கயல்விழி குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த மனுவானது, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, கயல்விழி தரப்பில் மனுவை வாபஸ் பெறுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, மனுவை வாபஸ் பெற அனுமதித்து, வழக்கை தள்ளுபடி செய்த நீதிபதி, வழக்கின் இறுதி அறிக்கையை நான்கு வாரங்களில் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என சாஸ்திரி நகர் போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டார்.