பொன்முடி மீதான சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை வழக்கு: அமலாக்கத் துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

பொன்முடி மீதான சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை வழக்கு: அமலாக்கத் துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
"பிரதான வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட அனைவரும் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். எனவே அமலாக்கத் துறையின் இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்"
Published : September 25, 2026 at 3:51 PM IST
சென்னை: செம்மண் முறைகேடு தொடர்பான சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத் தடை சட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி, முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி உள்ளிட்டோர் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு பதிலளிக்குமாறு அமலாக்கத் துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2006-2011-ஆம் ஆண்டு வரையிலான திமுக ஆட்சியின்போது உயர்கல்வி மற்றும் கனிம வளங்கள், சுரங்கத்துறை அமைச்சராக பொன்முடி பதவி வகித்தார். அப்போது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகளவில் செம்மண் வெட்டி எடுத்ததன் மூலம், அரசுக்கு ரூ.28.36 கோடி இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தது.
பொன்முடி, அவரது மகன் கவுதம சிகாமணி, உறவினர் ராஜமகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் மீதான இந்த வழக்கை விசாரித்த விழுப்புரம் மாவட்ட நீதிமன்றம், குற்றம்சாட்டப்பட்ட அனைவரையும் விடுதலை செய்து கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தீர்ப்பளித்தது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, செம்மண் முறைகேடு தொடர்பாக கிடைத்த பெருந்தொகையை ஹவாலா பரிவர்த்தனை மூலம் வெளிநாடுகளில் உள்ள நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்துள்ளதாகக் கூறி, அமைச்சர் பொன்முடி, அவரது மகன் கவுதம சிகாமணி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக, சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத் துறை வழக்குப் பதிவு செய்திருந்தது.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு சென்னை சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அமலாக்கத்துறை பதிவு செய்த இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி பொன்முடி, அவரது மகன் கவுதம சிகாமணி உள்பட 5 பேர் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த மனுவில், "பிரதான வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட அனைவரும் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். எனவே, சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச் சட்ட வழக்கை தொடர்ந்து விசாரிக்க முடியாது. ஆதலால், அமலாக்கத் துறையின் இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" எனக் கோரப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனுவானது, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது அமலாக்கத் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "பிரதான வழக்கில் அனைவரும் விடுதலை செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய இருப்பதாக தமிழக அரசு தரப்பில் இருந்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது" என கூறினார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், பொன்முடி உள்ளிட்டோர் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு இரண்டு வாரங்களில் பதிலளிக்கும்படி, அமலாக்கத் துறைக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை தள்ளிவைத்தனர்.