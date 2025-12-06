ETV Bharat / state

குழந்தைகளை கடை சரக்கு போல கருதக்கூடாது: விவாகரத்து வழக்கில் நீதிபதி கருத்து

குழந்தைகளின் விருப்பத்தையும், அவர்களின் எதிர்காலத்தையும் கருத்தில் கொண்டு தாயோ அல்லது தந்தையிடமோ அவர்களை ஒப்படைக்க வேண்டும் என நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 6, 2025 at 7:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மைனர் குழந்தைகளை கடை சரக்குகளை போல பெற்றோர் கருதக் கூடாது என்றும், அவர்களின் உணர்வு, விருப்பங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

கருத்து வேறுபாடு காரணமாக தனது மனைவியிடம் இருந்து விவாகரத்து வழங்கக் கோரி, கணவர் தரப்பில் சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில், 11 வயதான இரட்டை ஆண் குழந்தைகளை தங்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு கணவன் - மனைவி சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாக மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனுக்களை விசாரித்த தனி நீதிபதி, திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை குழந்தைகள் தாயிடமும், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தந்தையிடமும் இருக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, கணவர் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவானது, நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் முகமது சபிக் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.

இரு குழந்தைகளையும் வரவழைத்து அவர்களிடம் நீதிபதிகள் விசாரித்தனர். அப்போது, தந்தை மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரால் உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் தாங்கள் துன்புறுத்தப்படுவதால் தாயிடமே தாங்கள் இருக்க விருப்பம் தெரிவித்தனர்.

இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், இரு குழந்தைகளையும் தாயிடம் ஒப்படைக்குமாறு தெரிவித்தனர். மேலும், அவர்களின் கல்வி உள்ளிட்ட செலவுகளை தந்தை ஏற்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். நீதிபதிகள் மேலும் தங்கள் உத்தரவில், "மைனர் குழந்தைகளை பெற்றோரோ நீதிமன்றங்களோ, எந்த சூழ்நிலையிலும் கடை சரக்குகளை போல கருதக் கூடாது. குழந்தைகளை யாரிடம் ஒப்படைப்பது என்ற வழக்கை விசாரிக்கும் போது, அவர்களின் உணர்வுகள், மனநலம், எதிர்காலம் ஆகியவற்றை மட்டுமே கருத்தில்கொள்ள வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தனர்.

அதுமட்டுமின்றி, குழந்தைகளை தாயிடமோ தந்தையிடமோ ஒப்படைப்பது என்பது பிரச்னைக்கு தீர்வு காணும் ஏற்பாடோ, பரிவர்த்தனையோ அல்ல என்றும், மைனர் குழந்தைகளின் விருப்பத்துக்கும், உணர்வுகளுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் தங்கள் உத்தரவில் சுட்டிக்காட்டினர்.

TAGGED:

CHILDREN
MADRAS HIGHCOURT
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
விவாகரத்து வழக்கு
DIVORCE CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.