முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி. வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதத்துடன் தள்ளுபடி
வேட்பு மனுவில் கே.சி.வீரமணி தவறான தகவலை தெரிவித்தது பற்றி முழுமையான விசாரணை நடத்துவது குறித்து வருமான வரித்துறை முடிவு செய்யும். இதில் மனுதாரருக்கு என்ன பாதிப்பு? என நீதிபதிகள் கேள்வியெழுப்பினர்.
Published : January 8, 2026 at 3:46 PM IST
சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி. வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கை, ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலில், ஜோலார்பேட்டை தொகுதியில் போட்டியிட்ட அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி. வீரமணி தோல்வியடைந்தார்.
இதனிடையே, அவர் தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில் சொத்து விவரங்களை மறைத்து, தவறான தகவலை தெரிவித்ததாக வேலூரைச் சேர்ந்த ராமமூர்த்தி என்பவர் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். புகாரின் அடிப்படையில், வீரமணியின் வருமானம் குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்கும்படி, வருமான வரித் துறைக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
இதன் பேரில், வீரமணி தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்த சொத்துக்களையும், அவரது வருமான வரிக் கணக்குகளையும் ஆய்வு செய்த வருமான வரித்துறை, 14 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வித்தியாசம் உள்ளதாக அறிக்கை தாக்கல் செய்தது.
இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில், வேட்பு மனுவில் தவறான தகவலை தெரிவித்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி. வீரமணிக்கு எதிராக தேர்தல் அதிகாரி, திருப்பத்தூர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார். அந்த வழக்கு தற்போது நிலுவையில் உள்ளது.
இந்த நிலையில், வருமான வரித் துறை முழுமையான விசாரணை நடத்தவில்லை என்றும், முழு விசாரணை நடத்தி, இறுதி அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடக் கோரியும் ராமமூர்த்தி தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
ராமமூர்த்தி தாக்கல் செய்த மனு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பின்னர் நீதிபதிகள் உத்தரவு பிறப்பித்தனர்.
அப்போது நீதிபதிகள், "வேட்பு மனுவில் தவறான தகவலை தெரிவித்ததாக தேர்தல் ஆணையம் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது. முழுமையான விசாரணை நடத்துவது குறித்து வருமான வரித்துறை முடிவு செய்யும். இதில் மனுதாரருக்கு என்ன பாதிப்பு? தேர்தல் நேரத்தில் அரசியல் காரணங்களுக்காக நீதிமன்றத்தை பயன்படுத்த அனுமதிக்க முடியாது. எனவே, மனுதாரர் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் செலுத்த வேண்டும்" என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் வழக்கை தள்ளுபடி செய்தனர்.