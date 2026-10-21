சென்னை தீவுத்திடலில் பட்டாசு கடைகளுக்கான டெண்டர் விவகாரம்: உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
யாருக்கு டெண்டர் வழங்குவது என சுற்றுலா துறை இயக்குநருக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தை ரத்து செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : October 21, 2026 at 5:49 PM IST
சென்னை: தீவுத்திடலில் பட்டாசுக் கடைகள் அமைப்பதற்கான டெண்டரில் அனைத்து தரப்பினரும் பங்கேற்க அனுமதித்த பின்னர் டெண்டரை அறிவிக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது குறித்து சென்னை பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் நல சங்கம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவில், "கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் முக்கிய தெருக்களில் பட்டாசுகளை விற்பனை செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், பாதுகாப்பான முறையில் பட்டாசுகளை விற்பனை செய்ய தீவுத்திடலில் தற்காலிக பட்டாசுக் கடைகளை அமைக்க நீதிமன்றம் அனுமதித்தது.
இந்த சூழலில், கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் டெண்டர் அடிப்படையில் அதிகப்படியான தொகைக்கு தீவுத்திடலில் பட்டாசு கடைகள் ஒதுக்க சுற்றுலாத் துறை முடிவு செய்தது. இதனால், புதிதாக கடை அமைக்க விரும்புபவர்களுக்கு கடைகள் கிடைக்காமல், ஏற்கனவே முடிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் கடைகள் ஒதுக்கும் வகையில் சுற்றுலாத்துறை திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வருகிறது.
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ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்களுக்கும் கடைகள் ஒதுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தும் ஒதுக்குவது இல்லை. எனவே, இந்த ஆண்டு கடைகள் ஒதுக்குவதில் எங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என ஜூலை 14 மற்றும் 20ம் தேதிகளில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி அதிகாரிகள் நடத்திய கூட்டத்தில், எங்களின் இந்தக் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது. ஆனால், இதனை அதிகாரிகள் ஏற்காததால், மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது" என அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கை சில வாரங்களுக்கு முன்பு விசாரித்த நீதிமன்றம், "செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதி நடந்த கூட்டத்தில் என்ன முடிவு எடுக்கப்பட்டது என அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என சுற்றுலாத்துறைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்த போது, சுற்றுலாத்துறை சார்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை ஆய்வு செய்த நீதிபதி பி.டி ஆஷா, யாருக்கு டெண்டர் வழங்குவது என சுற்றுலாத்துறை இயக்குநருக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.
மேலும், மனுதாரர் தரப்பு சங்கம் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரிடம் இருந்தும் விண்ணப்பங்களை பெற்ற பிறகே, நீதிமன்ற பதிவுத்துறை முன்னிலையில் இந்த டெண்டரை அறிவிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டு விசாரணையை வரும் 27-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.