டாஸ்மாக் அருகே இருப்பவர்களை 'குடி'மகன்களிடமிருந்து பாதுகாக்க என்ன நடவடிக்கை? தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி
மது விற்பது மட்டும் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் வேலை இல்லை; மாறாக, மதுக்கடைக்கு அருகில் இருப்பவர்களின் நிம்மதியை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதும் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் கடமைதான் என மனுதாரர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 7, 2026 at 10:34 PM IST
சென்னை: டாஸ்மாக் கடையில் மது குடித்துவிட்டு வருபவர்களால் அப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு ஏற்படும் இடையூறுகளைத் தடுப்பதற்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக சென்னையை சேர்ந்த சுரேஷ் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
பெரம்பூரில் எனது வீடு அமைந்துள்ளது. என் வீட்டின் அருகே அமைந்துள்ள டாஸ்மாக் கடையில் தினமும் ஏராளமானோர் வந்து மது அருந்துகின்றனர். இவ்வாறு மது அருந்துபவர்களால் எங்கள் பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்களுக்கு மிகுந்த தொல்லை ஏற்படுகிறது.
மது விற்பது மட்டும் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் வேலை இல்லை; மாறாக, மதுக்கடைக்கு அருகில் இருப்பவர்களின் நிம்மதியை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதும் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் கடமைதான். எனவே, மதுக்கடைகளுக்கு அருகே வசிக்கும் பொதுமக்களின் அன்றாட பணிகளை பாதுகாக்க அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என அவர் தனது மனுவில் கோரியிருந்தார்.
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இந்நிலையில், இந்த மனுவானது, நீதிபதி என். செந்தில்குமார் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. மனுவை பரிசீலித்த நீதிபதி, "வீட்டின் அருகில் இருக்கும் மதுக்கடையில் மது குடிப்பவர்களால் அந்த வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பை தடுக்க இதுவரை என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன?" என கேள்வியெழுப்பினார்.
அவ்வாறு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து மதுவிலக்கு துறை செயலாளர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார். மேலும், சென்னை வடக்கு காவல் மாவட்டத்தில் மது குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டியதாக எத்தனை வழக்குகள் இதுவரை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன? எவ்வளவு அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது? என்பதை அந்தந்த மதுக்கடையின் எண், அமைவிடம் உள்ளிட்ட விவரங்களுடன் காவல் துணை ஆணையர் பதிலளிக்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டு, விசாரணையை மூன்று வாரத்துக்கு தள்ளிவைத்தார்.