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துரைமுருகனின் தேர்தல் வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கு: ரத்து செய்யக் கோரிய மனு மீதான தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு

மக்கள் பிரதிநிதி ஒருவரின் பதவிகாலம் முடிந்துவிட்டாலோ அல்லது அவர் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு கூறப்படாமல் இருந்தாலோ தேர்தல் வழக்கு செல்லத்தக்கதல்ல என உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு உள்ளது என துரைமுருகனின் வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.

துரைமுருகன் - கோப்புப்படம்
துரைமுருகன் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 10:40 PM IST

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சென்னை: தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி காட்பாடி தொகுதி முன்னாள் எம்எல்ஏவும், திமுக பொதுச் செயலாளருமான துரைமுருகன் தாக்கல் செய்த மனு மீதான தீர்ப்பை, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தேதிகுறிப்பிடாமல் தள்ளிவைத்துள்ளது.

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் காட்பாடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், அதிமுக வேட்பாளர் வி.ராமுவை விட 746 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

இதனிடையே, தனது தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை முறையாக நடைபெறவில்லை என குற்றம்சாட்டிய அதிமுக வேட்பாளர் வி. ராமு, துரைமுருகனின் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இதையடுத்து, இந்த வழக்கை நிராகரிக்க வேண்டும் என துரைமுருகன் சார்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனுவானது, நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் முன்பு இன்று (ஜூன் 23) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது துரைமுருகன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ரிச்சரட்சன் வில்சன், "16வது சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்து, 17வது சட்டமன்றமும் அமைந்து விட்டது. எனது மனுதாரர் மீது வாக்குக்கு பணம் கொடுத்தது உள்ளிட்ட ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் ஏதும் கூறப்படவில்லை.

அப்படியிருக்கும் போது, இந்த தேர்தல் வழக்கு செல்லத்தக்கதல்ல. மக்கள் பிரதிநிதி ஒருவரின் பதவிகாலம் முடிந்துவிட்டாலோ அல்லது அவர் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு கூறப்படாமல் இருந்தாலோ தேர்தல் வழக்கு செல்லத்தக்கதல்ல என உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு உள்ளது. எனவே, இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என அவர் வாதிட்டார்.

அதிமுக வேட்பாளர் ராமு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அரவிந்த் ஸ்ரீவத்சவா, 2016 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் இன்பதுரை வெற்றிபெற்றதை எதிர்த்து திமுக வேட்பாளர் அப்பாவு தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கில் சமீபத்தில் வெளியான தீர்ப்பை சுட்டிக்காட்டி வாதிட்டார்.

மேலும், "பதவிக்காலம் முடிவடைந்து விட்டதால் தேர்தல் வழக்கு செல்லக்கத்தக்கதல்ல என கூற முடியாது. இதில் ஊழல் நடவடிக்கை இல்லை என்று நாங்கள் கூறவில்லை.

தபால் வாக்குகள் சரியாக எண்ணப்பட்டனவா என்பதை சாட்சிகள் விசாரணை மூலம் நீதிமன்றம்தான் தீர்மானிக்க முடியும். எனவே, இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கூடாது" என வாதாடினார்.

இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி, தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி திமுக முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் தாக்கல் செய்த மனு மீதான தீர்ப்பை, தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளிவைத்தார்.

TAGGED:

துரைமுருகன்
வழக்கு
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
DMK
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