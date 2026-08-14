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தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமனுக்கு விதித்த சிறை தண்டனை நிறுத்தி வைப்பு

எதிரே வந்த காவல்துறை வாகனம் மோதிதான் ஷாஜியின் வாகனம் நடைபாதையில் ஏறியது என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 10:31 PM IST

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சென்னை: சாலையோரத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள் மீது காரை ஏற்றி விபத்தை ஏற்படுத்தியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமனுக்கு விதிக்கப்பட்ட சிறைத் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை எழும்பூர் மகப்பேறு மருத்துவமனை அருகே, கடந்த 2013 மே 22 அன்று மதுபோதையில் காரை ஓட்டிச் சென்று, நடைபாதையில் துாங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள் மீது ஏற்றியதில், 12 வயது சிறுவன் மரணமடைந்தது தொடர்பாக, தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை ஏழாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம், ஷாஜி புருஷோத்தமனுக்கு 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும், 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து ஜூலை 30 ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்தது.

இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்தும், தண்டனையை நிறுத்தி வைக்கக் கோரியும் ஷாஜி புருஷோத்தமன் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எம்.நிர்மல்குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.

விபத்தை ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமன்
விபத்தை ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது, ஷாஜி புருஷோத்தமன் தரப்பில், "சம்பவத்தின் போது ஷாஜி போதையில் இருந்தார் என்பதற்கான சாட்சியும் இல்லை. அவரின் ரத்த மாதிரியோ, சிறுநீர் மாதிரியோ பரிசோதிக்கப்படவில்லை. மேலும், எதிரே வந்த காவல்துறை வாகனம் மோதிதான் ஷாஜியின் வாகனம் நடைபாதையில் ஏறியது. அந்த போலீஸ் வாகனத்தை ஓட்டிய காவலரிடம் விசாரிக்கவே இல்லை. மேலும், சம்பவம் நடந்த ஒரு மாதத்துக்குப் பிறகு இந்த வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஷாஜிதான் விபத்து ஏற்படுத்திய வாகனத்தை ஓட்டிவந்தார் என எந்தவொரு சாட்சியும் கூறவில்லை" என வாதிடப்பட்டது.

காவல்துறை தரப்பில், "ஷாஜியின் கார் விபத்து ஏற்படுத்தியதை பார்த்த காவலர் ஒருவர் சாட்சியம் அளித்துள்ளார். சம்பவத்தின் போது ஷாஜி மது அருந்தி இருந்தார். ரத்தம் மற்றும் சிறுநீர் மாதிரிகளை பரிசோதிக்க ஷாஜி மறுப்பு தெரிவித்தார்" என வாதிடப்பட்டது.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, தண்டனையை நிறுத்தி வைக்கக் கோரிய மனு மீதான தீர்ப்பை தள்ளி வைத்திருந்தார்.

இந்த வழக்கில் இன்று (ஆகஸ்ட் 14) தீர்ப்பளித்த நீதிபதி எம்.நிர்மல்குமார், ஷாஜி புருஷோத்தமன் தரப்பு வாதத்தை ஏற்று கொண்டு, இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு முடியும் வரை அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

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10 ஆயிரம் ரூபாய்கான சொந்த ஜாமீனும், அதே தொகைக்கான இரு நபர் ஜாமீனும் செலுத்த வேண்டும் என்றும், செப்டம்பர் முதல் வேலை நாள் துவங்கி, மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை விசாரணை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் எனவும், முதல் நாள் ஆஜராக முடியவில்லை என்றால் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்து நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் உத்தரவின் அடிப்படையில் வேறொரு நாளில் ஆஜராக வேண்டும் என்றும் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிபந்தனைகளை மீறும் பட்சத்தில் மனுதாரருக்கு எதிராக தகுந்த உத்தரவை கீழமை நீதிமன்ற நீதிபதி பிறப்பிக்கலாம் எனவும் நீதிபதி எம்.நிர்மல்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

12 வயது சிறுவன் பலியான வழக்கு
EGMORE CAR ACCIDENT CASE
MADRAS HIGH COURT
PRISON SENTENCE SUSPEND
SHAJI PURUSHOTHAMAN

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