இஸ்லாமியர்கள் 'ஹிபா' வாய்மொழி சொத்து தானம் மூலம் பெற்ற நிலத்தை பத்திரப்பதிவு செய்ய மறுக்க கூடாது- உயர் நீதிமன்றம்
"இஸ்லாமிய சட்டத்தின்படி, வாய்மொழி மூலம் தானமாக கொடுக்கப்படும் நிலத்திற்கு எழுத்துப்பூர்வமான ஆவணம் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை" என்று மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : September 23, 2026 at 5:53 PM IST
சென்னை: இஸ்லாமியர்கள் 'ஹிபா' என்ற வாய்மொழி சொத்து தானம் மூலம் பெற்ற நிலத்தை பத்திரப்பதிவு செய்ய மறுக்காமல், சட்ட விதிகளை பின்பற்றி பதிவுத் துறை அதிகாரிகள் முடிவெடுக்கலாம் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் வடசெட்டியந்தாள் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தில்சாத் என்பவர், தமக்கு சொந்தமான 3 ஏக்கர் 86 சென்ட் நிலத்தை பதிவு செய்வதற்காக சங்கராபுரம் சார்பதிவாளரிடம் சமர்ப்பித்தார். ஆனால், 'ஹிபா' என்ற வாய்மொழி சொத்து தானம் மூலம் அவர் சொத்துரிமை பெற்றுள்ளார் எனக் கூறி, சார்பதிவாளர் பத்திரப் பதிவை நிராகரித்தார்.
இதனை எதிர்த்து தில்சாத், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு, நீதிபதி முகம்மது ஷபீக் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இஸ்லாமிய சட்டத்தின்படி, வாய்மொழி மூலம் தானமாக கொடுக்கப்படும் நிலத்திற்கு எழுத்துப்பூர்வமான ஆவணம் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அதனை எழுத்துப்பூர்வமாக மாற்றினாலும் அதன் தன்மை மாறுவதில்லை என்று உச்சநீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது" என்று சுட்டிக்காட்டினார்.
அதைத் தொடர்ந்து, கள்ளக்குறிச்சி சார்பதிவாளர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "பத்திரப் பதிவு மறுக்கப்படுவது என்பது முதற்கட்டம் தான். பதிவு செய்ய அதிகாரிகள் மறுத்தால், அதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது அதை மனுதாரர் அணுகாமல் நேரடியாக வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். பத்திரப்பதிவின்போது சட்ட விதிகள் சரியாகப் பின்பற்றப்பட்டுள்ளதா? முத்திரைக் கட்டணம் கட்டப்பட்டுள்ளதா? என்று பார்ப்பது மட்டுமே சார்பதிவாளரின் வேலை. விற்பனையாளருக்கு அந்தச் சொத்தில் முழு உரிமை இருக்கிறதா? என்பதை சரிபார்ப்பது சார்பதிவாளரின் வேலை அல்ல" என வாதிட்டார்.
மேலும், மனுதாரர் பத்திரப்பதிவு நிராகரிக்கப்பட்டது குறித்த உரிய விளக்கத்துடன், உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளையும் சேர்த்துப் பத்திரத்தை மீண்டும் சமர்ப்பிக்கலாம் என்றும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க.. தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிரடி சோதனை - கணக்கில் வராத ரூ.1.73 கோடி பறிமுதல்
இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி, மனுதாரர் தனது விளக்கத்துடன் ஒப்புதல் பத்திரத்தை மீண்டும் சார்பதிவாளரிடம் கொடுக்க அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டார். மேலும், பத்திரப் பதிவுச் சட்ட விதிகளின்படி, ஆவணங்கள் சரியாக இருந்தால், அதனைப் பரிசீலித்து பத்திரப்பதிவு மீது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி முடிவெடுக்கலாம் எனக்கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தார்.