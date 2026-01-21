ETV Bharat / state

ஜெயலலிதா வழக்கு - வருமான வரி பாக்கி வசூல் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்க உத்தரவு

வரி பாக்கி தொடர்பாக இரண்டு வாரங்களில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வருமான வரித்துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் மீண்டும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா மீதான வருமான வரி வழக்கில், வசூல் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்க வருமான வரித் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிரான வருமான வரி வழக்கில், 13 கோடி ரூபாயை செலுத்தக் கூறி, அவரது சட்டப்பூர்வ வாரிசாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அவரது அண்ணன் மகள் தீபாவுக்கு, வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பி இருந்தது.

இந்த நோட்டீசை எதிர்த்து, தீபா தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து இந்த வழக்கில் மற்றொரு வாரிசான தீபக்-கும் சேர்க்கப்பட்டார்.

இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்த போது, தீபா தரப்பில், வருமான வரி பாக்கி முதலில் 36 கோடி ரூபாய் என்றும், பின் 13 கோடி ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என்றும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. சரியான தொகையை தெரிவித்தால், செலுத்த தயாராக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து வரி பாக்கி குறித்து பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வருமான வரித்துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு, நீதிபதி சி.சரவணன் முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வரி பாக்கி குறித்து பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வருமான வரித் துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்படவில்லை என தீபா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, வரி பாக்கி தொடர்பாக இரண்டு வாரங்களில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வருமான வரித்துறைக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, அதுவரை தீபாவுக்கு எதிராக வரி பாக்கி வசூல் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

