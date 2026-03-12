ETV Bharat / state

பாமக தலைவர் யார்? ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கின் விசாரணைக்கு இடைக்கால தடை

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : March 12, 2026 at 10:27 PM IST

சென்னை: பாமக தலைவர் உரிமைக் கோரி நிறுவனர் ராமதாஸ் உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணைக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றினை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், பாமகவின் பெயர், சின்னம் மற்றும் கொடியை பயன்படுத்த அன்புமணிக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்; பாமக தலைவர் எனக் குறிப்பிட்டு தேர்தல் ஆணையம் மாம்பழம் சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்த கடிதத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்; தன்னை பாமக தலைவராக அறிவித்து அந்த கடிதத்தை தனது தேனாம்பேட்டை முகவரிக்கு அனுப்ப உத்தரவிட வேண்டும் என அதில் கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம் அன்புமணி பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டிருந்தது. இதையடுத்து பாமக கட்சி, சின்னம் தொடர்பாக ராமதாஸ் தொடர்ந்த இந்த வழக்கை நிராகரிக்க வேண்டும் என அன்புமணி தரப்பில் பதில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், ''ராமதாஸ் தன்னை தானே தலைவர் என அறிவித்துக் கொண்டது பாமகவின் சட்ட விதிகளுக்கு எதிரானது. அவர் நிறுவனர் என்ற அடிப்படையில் பாமக கட்சியில் ஆலோசனை, வழிகாட்டுதல் மட்டுமே வழங்க முடியும்'' என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இதற்கு ராமதாஸ் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், ''பாமக சட்ட விதிகளுக்குட்பட்டு தான் நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். அதனால் இந்த வழக்கு தொடர அனைத்து தகுதியும் உள்ளது. அன்புமணி பாமகவின் கட்சிக்கு விரோதமாக செயல்பட்டதால் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். தேர்தல் ஆணையத்தில் போலியான ஆவணங்களை அன்புமணி தாக்கல் செய்துள்ளார். அன்புமணி தலைவராக இருந்த காலக்கட்டத்தில் கட்சியின் செயல்பாடுகள் மிக மோசமான நிலையில் இருந்ததால் கட்சியின் அங்கீகாரம் பறிபோனது'' என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாமக-வின் பொதுச்செயலாளராக உள்ள தன்னையும் வழக்கில் சேர்க்க வேண்டும் என வடிவேல் ராவணன் கோரிக்கை வைத்தார். அவரது கோரிக்கையை உரிமையியில் நீதிமன்றம் நிராகரித்தது.

இதையடுத்து, '' தன்னையும் வழக்கில் சேர்க்க வேண்டும். அதுவரை விசாரணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்'' என வடிவேல் ராவணன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை இன்று விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி டி.தமிழ்செல்வி, உரிமையியல் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு இடைக்கால தடை விதித்ததுடன், ராமதாஸ் மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஏப்ரல் 10 -ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் மார்ச் 13-ம் தேதி இந்த வழக்கு இறுதி விசாரணைக்கு வர இருந்த நிலையில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

