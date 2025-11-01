ETV Bharat / state

''பொதுநல வழக்கு சர்வரோக நிவாரணி அல்ல'' - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் காட்டம்!

நீதிமன்றத்தை அணுகி நிவாரணம் பெற முடியாதவர்களின் பிரச்னைக்காக மற்றவர்கள் நீதிமன்றத்தை நாட உருவாக்கப்பட்ட பொது நல வழக்கை, தனிப்பட்ட பிரச்னைகளை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக பயன்படுத்த அனுமதிக்க முடியாது

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 1, 2025 at 7:00 PM IST

சென்னை: எல்லா தவறுகளுக்கும் பொதுநல வழக்கு சர்வரோக நிவாரணி இல்லை என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் காட்டமாக கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

குற்ற வழக்குகளில் நீதிமன்றங்களுக்கு காவல் துறையினர் தவறான தகவல் அளிப்பதை தடுக்கும் வகையில் விதிகளை வகுக்கக் கோரி, புதுடெல்லியை சேர்ந்த ஆதித்யா சிங் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்து இருந்தார்.

அந்த மனுவில், "எனக்கு எதிராக பதியப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கையை ரத்து செய்யக் கோரி தாக்கல் செய்திருந்த மனு சென்னை மனு உயர் நீதிமன்றத்தில் தனி நீதிபதி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, முதல் தகவல் அறிக்கையின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தி, குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்று என்னுடைய மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

இதன் பின்னர், குற்றப்பத்திரிகை நகல் கேட்டு நான் விண்ணப்பித்த போது, காவல் துறை தரப்பில் எந்தவித குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை என மனு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது. அதனால் நீதிமன்றத்தில் தவறான தகவலை தெரிவித்த அரசு வழக்கறிஞர் மற்றும் பள்ளிக்கரணை காவல் ஆய்வாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என்று மனுவில் கோரப்பட்டு இருந்தது.

இந்த பொதுநல வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு, "நீதிமன்றத்தில் தவறான தகவலை தெரிவித்திருந்தால், அதற்கு ஆதாரம் இருந்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கையை மனுதாரர் எடுத்திருக்க வேண்டும். அதை விடுத்து, அரசு வழக்கறிஞர் மற்றும் காவல் துறை அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, தனிப்பட்ட காரணத்துக்காக நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த வழக்கை, பொதுநல வழக்காக கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாது'' என்று கூறி, மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

மேலும், எல்லா தவறுகளுக்கும் பொதுநல வழக்கு ஒரு சர்வரோக நிவாரணி அல்ல என கூறிய நீதிபதிகள், நீதிமன்றத்தை அணுகி நிவாரணம் பெற முடியாதவர்களின் பிரச்னைக்காக மற்றவர்கள் நீதிமன்றத்தை நாட உருவாக்கப்பட்ட பொது நல வழக்கை, தனிப்பட்ட பிரச்னைகளை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக பயன்படுத்த அனுமதிக்க முடியாது என்றும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர்.

நீதிமன்றங்களில் தவறான தகவல்கள் தெரிவிப்பதை தடுக்க சட்ட விதிகள் ஏற்கனவே உள்ளன. இது சம்பந்தமாக விதிகள் வகுப்பது அரசின் அதிகார வரம்புக்கு உட்பட்டது. மனுதாரர் தனது குறைகளுக்கு உரிய அமைப்பை நாடி, நிவாரணம் பெறலாம் என்றும் நீதிபதிகள், தங்களது உத்தரவில் சுட்டிக்காட்டி உள்ளனர்.

