கனிமவள கொள்ளை குறித்து சட்டமன்றத்தில் பேசிய அமைச்சர் - வழக்குத் தொடுத்தவரை எச்சரித்த நீதிமன்றம்
கனிமவள கொள்ளை குறித்து தொடரப்பட்ட வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
Published : November 20, 2026 at 8:24 PM IST
சென்னை: கனிமவள கொள்ளை நடந்திருப்பது தெரிய வந்தால், அதுகுறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்படும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் கே. ராஜன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், 'நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரின்போது, கனிமவளத் துறை அமைச்சராக உள்ள டி.கே.பிரபு, தமிழ்நாட்டின் ஏராளமான கனிம வளங்கள் கடந்த ஆட்சியில் காணாமல் போய் உள்ளன.
கனிம வளங்கள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் இருப்பதாக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் அவர் கூறினார். இதனைத் தொடர்ந்து, அமைச்சரின் இந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் குழு அமைத்து விசாரணை செய்ய வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள எவ்வளவு கனிம வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும், இதனால் அரசிற்கு எவ்வளவு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் நீதிமன்றம் உரிய விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' என்று அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும், அந்த மனுவில், கடந்த ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி அளித்த மனு மீது இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது ஆஜரான மனுதாரர் கே.ராஜன், “கனிமவளத் துறை அமைச்சர் டி.கே.பிரபு, சட்டமன்றத்தில் வைத்து தமிழ்நாட்டில் கனிமவள முறைகேடு நடந்திருப்பதாக கூறியுள்ளார். ஆனால், எந்தெந்த இடங்களில் கொள்ளை நடந்துள்ளது என தனித்தனியாக குறிப்பிடவில்லை.
முன்னதாக, அமைச்சர் டி.கே.பிரபு உரிய ஆதாரங்களுடன் சட்டமன்றத்தில் பேசி இருப்பதால் அதனடிப்படையில், விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
இதையடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், பொதுநல வழக்கு என்ற பெயரில் இதுபோன்ற வழக்கை நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்தால் கடுமையான அபராதம் விதிக்க நேரிடும்.
தமிழ்நாட்டில் எங்கே சட்டவிரோதமாக கனிமவளங்கள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டது? எப்போது எடுக்கப்பட்டது? என்பது குறித்து தெரிவிக்கப்படவில்லை. அமைச்சர் கூறியதர்கு ஆதாரங்கள் இருந்தால், அவர்கள் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். இதனால் உங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை.
எதாவதொரு இடத்தில் கனிமவல கொள்ளை நடந்திருப்பதாக தெரிவித்தால், உடனடியாக விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்படும் எனத் தெரிவித்த நீதிபதிகள், வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.