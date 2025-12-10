கனிமவளக் கொள்ளையில் ஈடுபடுவோருக்கு ரூ.1 கோடி அபராதம்: உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கருத்து
கனிம வளங்கள் இந்த நாட்டின் சொத்து என தெரிவித்த நீதிபதிகள், அவற்றை கொள்ளையடிக்க யாரையும் அனுமதிக்க முடியாது என்றனர்.
Published : December 10, 2025 at 7:36 PM IST
சென்னை: கனிமவளக் கொள்ளையில் ஈடுபடுவோருக்கு 1 கோடி ரூபாய் வரை அபராதம் விதித்தால்தான் குற்றங்கள் குறையும் என கருத்து தெரிவித்த நீதிமன்றம், இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசு கண்காணிக்க தவறிவிட்டது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
தருமபுரி மாவட்டத்தில் கனிமவளக் கொள்ளை நடைபெறுவதை தடுக்க அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி நடேசன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இதனை விசாரித்த நீதிமன்றம், கனிம வள ஆணையர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், இந்த வழக்கானது, நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்ரமணியம், சி.குமரப்பன் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, கனிமவள ஆணையர் மோகன் நேரில் ஆஜராகியிருந்தார்.
அப்போது, அவரிடம் தமிழ்நாட்டில் தொடரும் கனிமவளக் கொள்ளையை தடுக்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
இதற்கு பதிலளித்த கனிமவளத்துறை ஆணையர், கனிமவளக் கொள்ளையில் ஈடுபடுவோருக்கு அபராதம் விதிக்கப்படுவதாகவும், அரசின் அனுமதியுடன் கனிம வளங்களை ஏற்றிச்செல்லும் வாகனங்களுக்கு ஆன்லைன் பதிவு முறை, ஜி.பி.எஸ். மூலம் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட நடைமுறைகள் பின்பற்ற போர்ட்டல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து நீதிபதிகள், கனிமவளக் கொள்ளையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு அபராதம் விதிப்பது மட்டும் போதாது. அவர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். லட்சங்களில் அபராதம் விதித்தால் குற்றங்கள் குறையாது. குறைந்தது 1 கோடி ரூபாய் வரை அபராதம் விதித்தால்தான் குற்றங்களை தடுக்க முடியும்.'' என்றனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, கனிம வளங்கள் இந்த நாட்டின் சொத்து என தெரிவித்த நீதிபதிகள், அவற்றை கொள்ளையடிக்க யாரையும் அனுமதிக்க முடியாது. கனிமவளிக் கொள்ளை தொடர்பாக இதுவரை எத்தனை வழக்குகள் தமிழகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன? என கேள்வியெழுப்பினர்.
அத்துடன், கொள்ளையர்களுடன் இணைந்து அதிகாரிகள் செயல்பட்டால், இதனை தடுக்கவே முடியாது. இந்த விவகாரத்தில் பல அரசாணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. கனிமவளக் கொள்ளையை தடுக்க குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகள் அரசு எடுத்திருந்தாலும், அது போதுமானதாக இல்லை. இதுதொடர்பாக வட்டாட்சியர் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? தமிழக அரசு கண்காணிக்க தவறிவிட்டது. அபராதம் மட்டும் விதிப்பதால், தொடர்ந்து குற்றங்கள் நடைபெறுகிறது'' என தெரிவித்தனர்.
மேலும், மணல் கொள்ளையை தடுக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து கனிமவள ஆணையர் விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.