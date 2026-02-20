ETV Bharat / state

'தீண்டாமைக்கு சமம்' - பொது மயானம் தொடர்பான வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் கருத்து

வாழும்போது கண்ணியத்துடன் வாழ உரிமை உள்ளது போல, இறந்தவர்களுக்கு கண்ணியத்துடன் இறுதிச்சடங்கு செய்வதும் உரிமை என நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.

February 20, 2026

சென்னை: பொது மயானத்தை ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பயன்படுத்த அனுமதி மறுப்பது தீண்டாமைக்கு சமம் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டம், கருமாண்டி செல்லிப்பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள வண்டிப்பாதை நிலத்தை மயானமாக மாற்றக் கோரியும், மயானம் என வரையறுக்கப்பட்ட இடத்தில் உடலை அடக்கம் செய்வதை உறுதி செய்யக் கோரியும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இந்த வழக்குகளை விசாரித்த நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன், கருமாண்டி செல்லிபாளையத்தில் சர்ச்சைக்குரிய நிலம் வண்டிப் பாதைப் புறம்போக்கு என, வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள போதும், 70 ஆண்டுகளாக மயானமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த நிலத்தில் அருந்ததியர் சமூகத்தினர் இறந்தவர்களின் உடல்களை அடக்கம் செய்ய பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களை, பொதுவாக உள்ள மயானம் அல்லது தகனம் செய்யும் இடத்துக்கு செல்ல அனுமதி மறுப்பது குற்றம். இது, தீண்டாமையின் ஒரு வடிவம் என கருத்து தெரிவித்தார்.

மேலும், வாழும்போது கண்ணியத்துடன் வாழ உரிமை உள்ளது போல, இறந்தவர்களுக்கு கண்ணியத்துடன் இறுதிச்சடங்கு செய்வதும் உரிமை எனக் குறிப்பிட்ட நீதிபதி, சம்பந்தப்பட்ட நிலத்தில் உள்ள மயானம், எவ்வித ஆக்கிரமிப்பு அல்லது குப்பை கொட்டும் பகுதியாக மாறாமல் இருக்க தேவையான நடவடிக்கையை எடுக்க கருமாண்டி செல்லிபாளையம் சிறப்பு பேரூராட்சி நிர்வாகத்துக்கும், மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் உத்தரவிட்டார்.

மேலும், மயானத்தை சுற்றி ஆக்கிரமிப்புகள் ஏற்படாத வகையில், சுற்றுச் சுவர் அமைக்க வேண்டும் என்றும் மயானத்தில் இருந்த கல்லறைகளை சேதப்படுத்திய நபர்கள் மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

