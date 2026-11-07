விசாரணையை இழுத்தடிப்பதை ஏற்க முடியாது - காவல்துறை மீது சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி
7 மாதங்களுக்கு பிறகும் விசாரணை முடிவடையவில்லை என போலீஸார் தெரிவிப்பதை ஏற்க முடியாது என்றும், விசாரணையை இனியும் இழுத்தடிக்க அனுமதிக்க முடியாது என்றும் நீதிபதி தெரிவித்திருக்கிறார்.
Published : November 7, 2026 at 5:19 PM IST
சென்னை: போதைப்பொருள் வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்த பின்பும் தொடர்ந்து விசாரணையை இழுத்தடிப்பதை ஏற்க முடியாது என காவல் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.
புதுச்சேரி ஒதியஞ்சாலை காவல் நிலையத்தில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் பதிவான போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில், தர்ஷன் என்பவர் நான்காவது குற்றவாளியாகச் சேர்க்கப்பட்டார்.
இரண்டாவது குற்றவாளிக்கு 15 எல்.எஸ்.டி போதைப்பொருள்களை விற்பனை செய்ததாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது. எனினும், அவரிடமிருந்து எந்தப் போதைப்பொருளையும் நேரடியாக காவல்துறை பறிமுதல் செய்யவில்லை. கடந்த மார்ச் 27ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட அவர், ஏற்கெனவே என்.டி.பி.எஸ் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளதால் ஜாமீன் கோரிய முந்தைய மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருந்தன.
இந்நிலையில், 180 நாட்கள் விசாரணைக் காலக்கெடு முடிவடைந்துவிட்டதால் சட்டப்படியான ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என அவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி என். ரமேஷ் முன்பு விசாரணைக்கு வந்த போது, மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் ஆர்.என். காசி விஸ்வநாதன், 180 நாட்கள் விசாரணைக் காலக்கெடு முடிந்துவிட்டதால் சட்டப்படியான ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் எனவும், 8 நாட்களிலேயே தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகை தற்காலிகமானது என்றும், விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெறுவதால் அதனை முழுமையான குற்றப்பத்திரிகையாக கருத முடியாது என்றும் வாதாடினார். இணை குற்றவாளியின் வாக்குமூலத்தைத் தவிர வேறு உறுதியான ஆதாரங்கள் இல்லை என்பதால் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த புதுச்சேரி அரசு கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் எம்.வி. ராமசந்திர மூர்த்தி, காலக்கெடுவுக்குள் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுவிட்டதாகவும், கூடுதல் விசாரணை மற்ற குற்றவாளிகள் மற்றும் போதைப்பொருள் விநியோகத்தின் மூலத்தைக் கண்டறிவதற்காகவே நடைபெறுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி, குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகு தொடரும் கூடுதல் விசாரணை மட்டும் சட்டப்படியான ஜாமீன் உரிமையை கட்டுப்படுத்தாது என உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே தெரிவித்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார்.
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அதே நேரத்தில், காவல்துறை தாக்கல் செய்த ஆவணங்களிலேயே குற்றப்பத்திரிகை தற்காலிகமானது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதையும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட செல்போன்கள் பல மாதங்களுக்குப் பிறகே ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதையும் நீதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.
மேலும், 7 மாதங்களுக்குப் பிறகும் விசாரணை முடிவடையவில்லை என போலீஸாரே தெரிவிப்பதை ஏற்க முடியாது என்றும், விசாரணையை இனியும் இழுத்தடிக்க அனுமதிக்க முடியாது என்றும் தெரிவித்த நீதிபதி, ஜாமீன் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்தார். அதோடு, விசாரணையின் முன்னேற்றம் தொடர்பான அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்யும் படி உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தார்.