யானைகள் வழித்தடங்களில் எந்தவித கட்டுமான பணிகளையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது - ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்துக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு
கண்டறியப்பட்ட யானைகள் வழித்தடங்களில் எந்த கட்டுமானமும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என உத்தரவு பிறப்பித்ததோடு, அது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வனத்துறைக்கு நீதிமன்றம் இரு வாரங்கள் அவகாசம் வழங்கியுள்ளது.
Published : September 24, 2026 at 8:23 AM IST
சென்னை: யானைகள் வழித்தடம் பாதிக்காத வகையில் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் ஜி-ஸ்கொயர் நிறுவனம் எந்தவித கட்டுமான பணிகளையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
வன விலங்குகள் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், வனப்பகுதிகளில் யானைகள் வழித்தடங்களை பாதுகாக்கவும், ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழப்பதை தடுக்கவும் தமிழ்நாடு, கேரள அரசுகள் இணைந்து உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், கே.ராஜசேகர் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது கேரள வனத்துறை சார்பில், “கேரள அரசு 3 பகுதிகளை அடையாளம் கண்டு அந்த பகுதியில் தண்டவாளங்களுக்கு கீழ் சுரங்கபாதை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக இந்த 3 சுரங்கபாதைகளை அமைக்க 15.6 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ரயில்வே பாதுகாப்பு வேலிகளை அமைக்க 8.5 கோடி ஒதுக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ரயில்வே துறையுடன் இணைந்து விரைவில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் சுரங்கபாதைகளை அமைக்கும் பணி முடிக்கப்படும்” என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிக்கை அளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை அக்.09-ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.
மேலும், “ஆனைக்கட்டி மலைப்பகுதியில் உள்ள யானைகள் வழித்தடங்களில் உரிமம் இல்லாமல் தங்கும் விடுதிகள் செயல்படுவது தெரிந்தால், சட்டத்திற்கு உட்பட்டு சீல் வைக்க வேண்டும். சம்மந்தப்பட்ட துறையின் உரிமம் இல்லாமல் விடுதிகள் செயல்பட்டால் அவற்றின் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆனைக்கட்டி பகுதியில் 33 விடுதிகள் சட்டவிரோதமாக செயல்படுவது குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று நீதிபதிகள் வலியுறுத்தினர்.
தொடர்ந்து சாலைகளில் விலங்குகள் பாதுகாப்பாக நடமாடுவதற்கு ஏதுவாக, கோவை - ஆனைக்கட்டி இடையே நிறுவப்பட்டிருந்த வாகன தடுப்புகள் அற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த நீதிபதிகள், விலங்குகள் சாலைகளில் இருப்பதை எச்சரிக்கை செய்யும் கருவிகளை நிறுவ நெடுஞ்சாலைத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.
இந்த வழக்கில் கோவை பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் ஜி-ஸ்கொயர் நிறுவனம் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில், சம்பந்தப்பட்ட துறைகளிடமிருந்து தேவையான அனுமதியைப் பெற்றுள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட வனப்பகுதி பாதிக்கப்படாத வகையில் பராமரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், மேம்பாட்டிற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குள் மட்டுமே மேம்பாட்டுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பாதுகாப்பு நிபந்தனைகளையும் தொடர்ந்து கடைப்பிடித்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
இதையடுத்து, பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் 150 முதல் 200 மீட்டர் வரை யானைகள் உலாவுவதை தடுக்கும் வகையில் ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் எந்த கட்டுமான பணிகளையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். அதுமட்டுமல்லாமல், கண்டறியப்பட்ட யானைகள் வழித்தடங்களில் எந்த கட்டுமானமும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என உத்தரவு பிறப்பித்ததோடு, அது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வனத்துறைக்கு இரு வாரங்கள் அவகாசம் வழங்கியுள்ளனர்.
மேலும் வனப்பகுதியில் மின் வேலிகள் அமைக்க விதிக்கப்பட்ட தடையை மாவட்ட வனத்துறை தொடர்ந்து அமல்படுத்த வேண்டும். அந்த பகுதிகளில் எந்த கட்டுமானங்களைம் மேற்கொள்ளவில்லை என்பதையும் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.