ஒப்பந்தம் மீறல் புகார்; ரூ. 26 லட்சம் இழப்பீடு கேட்ட Zoho நிறுவனத்திற்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி
சமரச மையம் மூலம் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் இசையமைப்பாளருக்கு Zoho நிறுவனம் காப்புரிமையாக 2.50 லட்சம் ரூபாய் வழங்கியது.
Published : November 11, 2026 at 7:36 PM IST
சென்னை: 26 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு கேட்டு Zoho நிறுவனத்திற்கு எதிராக இசையமைப்பாளர் தொடர்ந்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையைச் சேர்ந்த இசையமைப்பாளர் அருண் சுரதன் என்பவர் எம்.பி.எஃப். ஸ்டுடியோஸ் என்ற விளம்பர நிறுவனத்தின் மூலம் Zoho நிறுவனத்தின் விளம்பரத்துக்கு இசையமைத்துள்ளார். இதற்காக 2014 நவம்பர் 3-ஆம் தேதி இருதரப்புக்கும் இடையே ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பின்னர், 2015 பிப்ரவரி 23-ஆம் தேதி திருத்தப்பட்ட ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு, ஒலிபரப்புக்கான உரிமையும் சேர்க்கப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, இசையைப் பயன்படுத்துவதற்கான உரிமம் 2015 நவம்பர் 3-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது.
ஆனால், ஒப்பந்தக் காலம் முடிந்த பிறகும் தனது இசையை Zoho நிறுவனம் விளம்பரத்தில் பயன்படுத்தியதாகக் கூறி, இசையமைப்பாளர் அருண் சுரதன் இரு நிறுவனங்களுக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பினார். நோட்டீஷுக்கு எந்த பதிலும் அளிக்கததால், காப்புரிமை மீறல் மற்றும் ஒப்பந்த மீறலுக்காக 26 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தார்.
முன்னதாக, சமரச மையம் மூலம் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் இசையமைப்பாளருக்கு Zoho நிறுவனம் காப்புரிமையாக 2.50 லட்சம் ரூபாய் வழங்கியது. இந்த வழக்கு நீதிபதி கே. குமரேஷ் பாபு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் வாதிட்ட வழக்கறிஞர் வி.சாரதா விவேக், மனுதாரரின் காப்புரிமையை ஒப்பந்தக் காலத்துக்குப் பிறகும் பயன்படுத்தியதைத் தடுக்க விளம்பர நிறுவனம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என தெரிவித்தார்.
விளம்பர நிறுவனம் சார்பில் வாதிட்ட வழக்கறிஞர் அஷ்வின் ஷான்பாக், 26 லட்சம் ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதற்கான அடிப்படை ஆதாரங்களை மனுதாரர் சமர்ப்பிக்கவில்லை என எதிர்வாதம் வைத்தார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் பரிசீலித்த நீதிபதி, ”இசையின் காப்புரிமை மனுதாரருக்குச் சொந்தமானது என்பதும், ஒப்பந்தக் காலம் முடிந்த பிறகும் இசை பயன்படுத்தப்பட்டது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே நேரத்தில், இந்த காப்புரிமை மீறலால் தனது பிற பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு பண இழப்பு ஏற்பட்டதாக மனுதாரர் கூறுவதற்கு போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை. இந்த விவரங்கள் வழக்கின் மனுவிலும் இடம்பெறவில்லை” எனத் தெரிவித்தார்.
எனவே, அவர் கோரிய 26 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டை வழங்க முடியாது எனக் கூறி, சோகோ மற்றும் விளம்பர நிறுவனத்துக்கு எதிரான வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.