சவுக்கு சங்கரின் இடைக்கால ஜாமீனை ரத்து செய்ய முடியாது - உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

கருத்து சுதந்திரம் இருக்கிறது என்பதற்காக விசாரணை அதிகாரிகளை இப்படி மரியாதை இல்லாமல் பேசலாமா? என்று சவுக்கு சங்கருக்கு நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் மருத்துவ காரணங்களுக்காக இடைக்கால நிபந்தனை ஜாமீன் பெற்றிருப்பதால் அதை ரத்து செய்ய முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

மிரட்டி பணம் பறித்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட யூடியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு மருத்துவ காரணங்களுக்காக, மார்ச் 25-ம் தேதி வரை 3 மாதங்களுக்கு இடைக்கால நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அண்மையில் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், 'மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஜாமீன் வாங்கிவிட்டு, தொடர்ந்து அவதூறான வீடியோக்களை பதிவிட்டு வருகிறார். ஜாமீன் நிபந்தனைகளை மீறி செயல்படுவதால் அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டும்' என காவல் துறை சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இதையடுத்து, சவுக்கு சங்கருக்கு எதிரான ஆதாரங்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், ஜோதிராமன் அமர்வு காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தபோது, சவுக்கு சங்கர் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை, செல்ஃபோன் கால் மற்றும் வாட்ஸ்அப் கால் மூலமாக விசாரணை அதிகாரிகளையும், சாட்சிகளையும் மிரட்டுகிறார்; விசாரணை அதிகாரியை கொலைக்காரன் என்று திட்டியுள்ளார். தொடர்ச்சியாக யூடியூப்பில் அவதூறு வீடியோக்களை பதிவிடுகிறார் என்று அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை நீதிபதிகளிடம் முன்வைத்த காவல் துறை அதற்கான ஆதாரங்களையும் நீதிமன்றத்தில் சமர்பித்தது.

ஆதாரங்களை பார்த்த நீதிமன்றம், கருத்து சுதந்திரம் இருக்கிறது என்பதற்காக இப்படி மரியாதை இல்லாமல் பேசலாமா? விசாரணை அதிகாரியை கொலைக்காரன் என்று எப்படி மிரட்டலாம்? வழக்கை விசாரிக்கும் நீதிபதிகளை கொலைக்கார நீதிபதி என்று அவர் சொல்லமாட்டார் என எப்படி நம்புவது? என்று கருத்து தெரிவித்தது.

நீதிபதியின் இந்த கருத்தையடுத்து வழக்கை வேறு நீதிபதிக்கு மாற்ற வேண்டும் என சங்கர் வைத்த கோரிக்கையை ஏற்க நீதிபதி வேல்முருகன் மறுத்தார். 'தங்களையும் 'ப்ளாக் மெயில்' செய்ய முயற்சிக்க வேண்டாம். நாங்கள் இந்த வழக்கில் இருந்து விலகமாட்டோம். ஜனவரி 23 -ம் தேதி வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கப்படும். அதற்கு முன் தேவைபட்டால் சவுக்கு சங்கர் தலைமை நீதிபதியிடம் முறையிட்டு நிவாரணத்தை கோரலாம்' என குறிப்பிட்டார்.

இதையடுத்து, சங்கர் தரப்பில் தலைமை நீதிபதியிடம் முறையிடப்பட்டது. முறையீட்டை ஏற்க மறுத்த தலைமை நீதிபதி எம்.எம் ஶ்ரீவஸ்தா, நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வு, தனக்கு எதிராக தீர்ப்பு வந்துவிடுமோ? என்கிற அச்சத்தில் நீதிபதிகள் மீது குற்றச்சாட்டுகளை கூறும் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்க முடியாது.

வழக்கில் பிறப்பிக்கப்படும் தீர்ப்புக்கு பின் மேல்முறையீடு செய்து சவுக்கு சங்கர் நிவாரணம் பெறலாம். அதை விடுத்து நீதிமன்றத்தை தவறாக சித்தரிப்பதையோ, துஷ்பிரயோகம் செய்வதையோ ஏற்க முடியாது. மற்றொரு நீதிபதியின் விசாரணையில் ஒருபோதும் தலையிட முடியாது' என்று சங்கருக்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

இந்த நிலையில் நீதிபதிகள் வேல்முருகன், ஜோதிராமன் அமர்வு சவுக்கு சங்கர் வழக்கில் இன்று உத்தரவு பிறப்பித்தது. அதில்,"சாட்சிகளுக்கு மிரட்டல் விடுக்கவோ, பத்திரிக்கை மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வெளியிடவோ கூடாது. மீறினால் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும் என்று எச்சரித்தனர்.

ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையின் தலைவர் தலைமையிலான குழு சவுக்கு சங்கரை பிப் 02ம் தேதி முழு பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். பிப் 03ம் தேதி நீதிமன்றத்தில் சீலிடப்பட்ட உறையில் பரிசோதனை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். எனவே இந்த நேரத்தில் ஜாமீனை ரத்து செய்ய முடியாது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

