பூவை ஜெகன்மூர்த்தி, ஏடிஜிபி ஜெயராமன் மீதான ஆள் கடத்தல் வழக்கு தள்ளுபடி

தனுஷ்-விஜயஸ்ரீ இருவரும் அங்கு இல்லாததால், தனுஷின் சகோதரரை விஜயஸ்ரீயின் வீட்டார் கடத்திச் சென்றிருக்கின்றனர்.

Published : March 27, 2026 at 8:56 PM IST

சென்னை: பூவை ஜெகன்மூர்த்தி, ஏடிஜிபி ஜெயராமன் உள்ளிட்டோர் மீதான ஆள் கடத்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் களாம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த தனுஷ் என்ற இளைஞருக்கும், தேனியைச் சேர்ந்த விஜயஸ்ரீ என்ற பெண்ணுக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டு அது நாளடைவில் காதலாக மாறியிருக்கின்றது. திருமணத்துக்கு விஜயஸ்ரீயின் பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், இருவரும் பதிவுத் திருமணம் செய்துக் கொண்டனர்.

இந்த தகவலைக் கேட்டு விஜயஸ்ரீயை தேடி அவரது குடும்பத்தினர் தனுஷ் வீட்டுக்கு வந்திருக்கின்றனர். தனுஷ்-விஜயஸ்ரீ இருவரும் அங்கு இல்லாததால், தனுஷின் சகோதரரை விஜயஸ்ரீயின் வீட்டார் கடத்திச் சென்றிருக்கின்றனர். பின்னர் அன்றிரவே திருவள்ளூரில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தம் ஒன்றின் அருகே இறக்கி விட்டுச் சென்றிருக்கின்றனர்.

இதுதொடர்பாக தனுஷின் தாயார் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், புரட்சி பாரதம் கட்சி தலைவரும், கேவி குப்பம் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான ஜெகன் மூர்த்தி, கூடுதல் டிஜிபி ஜெயராமன் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

இந்நிலையில், தங்களுக்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி பெண்ணின் தந்தை வனராஜ் உள்ளிட்ட மூவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தனர். அதில், இந்த பிரச்சனையில் தனுஷின் குடும்பத்தினருக்கும், தங்களுக்கும் இடையே சமரசம் ஏற்பட்டுவிட்டதால் வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி ஜெயச்சந்திரன் முன்பு இன்று (மார்ச் 27) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் கேஎம்டி முகிலன், "வழக்கை ரத்து செய்வதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். இந்த வழக்கு முக்கியமானது என்பதால் வழக்கை ரத்து செய்தால் அது தவறான முன்னுதாரணமாகிவிடும். மக்கள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகும்" என்கிற தன்னுடைய வாதத்தை முன்வைத்தார்.

தொடர்ந்து, "வழக்கை ரத்து செய்தால் நீதித்துறை மீதான நம்பிக்கையை மக்கள் இழந்து விடுவார்கள். இந்த வழக்கில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் உயர் காவல்துறை அதிகாரி சம்பந்தப்பட்டுள்ளனர். எனவே, சமரசத்தை அனுமதித்து வழக்கை ரத்து செய்யக் கூடாது. வழக்கை விரைந்து முடிக்க அவகாசம் வழங்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

இருப்பினும், மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கை திரும்ப பெற அனுமதி கேட்டதால், அதை ஏற்ற நீதிபதி ஜி ஜெயச்சந்திரன் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

