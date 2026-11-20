பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் ஏன் கைவிடப்பட்டது? தமிழ்நாடு அரசு பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
சட்டப்பேரவையின் 110-ஆவது விதியின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை கைவிட்டது தொடர்பான முதலமைச்சரின் அறிவிப்பை அமல்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
Published : November 20, 2026 at 3:31 PM IST
சென்னை: பரந்தூர் பசுமை விமான நிலையம் அமைக்க உரிய ஆய்வு செய்து நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், பாதியில் திட்டத்தை கைவிட்டது ஏன்? என தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
சென்னையைச் சேர்ந்த மின் பொறியாளரும், பதிப்பாளருமான கௌதமன் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், ஆண்டுக்கு மூன்று கோடி பயணிகள் வந்துபோகும் சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தில் நிலவும் இடநெருக்கடியை சமாளிக்க, சுமார் 27 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் பரந்தூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
பரந்தூர் விமான நிலையம் அமைக்க இதுவரை 1,700 ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்த 680 கோடி ரூபாய் அரசு பணம் செலவழிக்கப்பட்டு, 48 சதவீத நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் புதிதாக பொறுப்பேற்ற த.வெ.க அரசு, இந்த திட்டத்தை கைவிடுவதாக அறிவித்துள்ளது.
விவசாய நிலங்கள் கையகப்படுத்துவதால் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி முதலமைச்சர் விஜய், இத்திட்டத்தை கைவிடுவதாக கடந்த ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.
பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம்
புதிய விமான நிலையம் அமைக்க பன்னூர், திருப்போரூர், படாலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை ஆய்வு செய்து இறுதியில் பரந்தூர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாகவும், 2,325 ஹெக்டேர் பரப்பில் பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைக்க, 1,527 ஹெக்டர் தனியார் நிலங்களை கையகப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு 2023-ஆம் ஆண்டு அனுமதி வழங்கியது.
மேலும், 798 ஹெக்டேர் அரசு நிலம் வகை மாற்றம் செய்யப்பட்டதாகவும், எந்தவித தொழில்நுட்ப புள்ளி விவரங்களும் இல்லாமல், நிபுணர் குழுவின் அறிக்கைகள் இல்லாமல், பொருளாதார ஆய்வுகள் ஏதும் நடத்தாமல் திட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ளது.
பரந்தூர் விமான நிலையம் வேண்டும்
சட்டப்பேரவையின் 110-ஆவது விதியின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை கைவிட்டது தொடர்பான முதலமைச்சரின் அறிவிப்பை அமல்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும், கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தை மீண்டும் உரிமையாளர்களுக்கு வழங்க தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அதேபோல பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டத்தை கைவிட்ட முடிவை அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானது என அறிவிக்க வேண்டும் என்றும், கைவிடும் முடிவை தமிழ்நாடு அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்றும் மனுவில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
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அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், இந்த திட்டத்திற்காக சுமார் 680 கோடி ரூபாய் வரை ஏற்கனவே செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 1,700 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயணன், “மொத்தமாக இந்த திட்டத்திற்காக சுமார் 5,368 ஏக்கர் நிலம் தேவைபட்டது. நீர் நிலைகள் மற்றும் விவசாய நிலங்கள் அதிகமாக இருந்ததால் திட்டம் உடனடியாக கை விடப்பட்டது. திட்டம் கைவிடுவது அரசின் கொள்கை முடிவு சம்மந்தப்பட்டது” என தெரிவித்தார்.
பரந்தூர் திட்டம் ஏன் கைவிடப்பட்டது
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், கடந்த ஆட்சியில் உரிய ஆய்வு செய்து, பசுமை விமான நிலையம் அமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதற்காக நிலங்கள் அரசால் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது, பாதி திட்டத்தின் போது ஏன் திட்டம் கைவிடப்பட்டது. மக்களின் கோடிக்கணக்கான வரிப்பணம் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே ஆய்வு செய்து தான் திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. பின்னர் ஏன் கைவிடப்பட வேண்டும்? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் மத்திய மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை 4 வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர்.