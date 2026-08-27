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வழக்கறிஞர் ஆணையருக்கு எதன் அடிப்படையில் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது? - செங்கல்பட்டு நீதிபதிக்கு உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி

எந்த அடிப்படையில் வழக்கறிஞர் ஆணையர் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது? என 10 நாட்களில் விளக்கமளிக்க செங்கல்பட்டு மாவட்ட தலைமை நீதிபதிக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 7:46 AM IST

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சென்னை: வாங்கிய கடனை திருப்பிச் செலுத்தாதவர்களின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட வழக்கறிஞர் ஆணையருக்கு அதிக கட்டணம் நிர்ணயித்தது குறித்து விளக்கமளிக்கும்படி, செங்கல்பட்டு நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடனை திருப்பிச் செலுத்தாதவர்களின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யக்கோரி ஏ யூ ஸ்மால் பைனான்ஸ் பேங்க் என்ற வங்கி, செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தது. இப்பணிகளுக்காக நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட வழக்கறிஞர் ஆணையருக்கு 80 ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணம் வழங்க வேண்டும் என செங்கல்பட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது.

இதை எதிர்த்து வங்கி தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவில், எல்லா வழக்குகளிலும் வழக்கறிஞர் ஆணையருக்கு 80 ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணம் வழங்க உத்தரவிடப்படுவதாகவும், 2.47 லட்சம் ரூபாய், 3.43 லட்சம் ரூபாய் தொடர்புடைய வழக்குகளிலும் அதிக கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு, எந்த அடிப்படையில் வழக்கறிஞர் ஆணையர் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது? என 10 நாட்களில் விளக்கமளிக்க செங்கல்பட்டு மாவட்ட தலைமை நீதிபதிக்கு உத்தரவிட்டது.

மேலும், இதுவரை நியமிக்கப்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் ஆணையர்களின் பெயர்களையும் சமர்ப்பிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை செப்டம்பர் 08ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

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தொழில் தொடங்குதல், வீடு கட்டுதல், வாகனம் வாங்குதல், மேற்படிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்காக வங்கிகளில் கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இதுபோன்ற கடன்கள் வழங்கும்போது வாடிக்கையாளர்கள் அந்த கடனை எவ்வாறு திருப்பி செலுத்துவார்கள் என்பது குறித்து பரிசோதிக்கப்பட்ட பின்னரே வழங்கப்படுகின்றன. ஆனால் இதுபோன்ற கடன் வாங்கிய சிலரால் உரிய நேரத்தில் அசலையும் வட்டியையும் திருப்பி செலுத்த முடிவதில்லை. இந்நிலையில், கடனை திருப்பி செலுத்தாதோரின் மீது வங்கி நடவடிக்கை பாய்கிறது.

குறிப்பாக, நிதி சேவைகள் கிடைக்காதோருக்கும், பொருளாதாரத்தின் பின்தங்கி இருப்போரின் பணத் தேவைகளுக்காகவும் ஆர்.பி.ஐ வழிகாட்டுதலின்படி, சிறு வங்கிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதுபோன்ற வங்கிகள் விவசாயம் மற்றும் சிறுதொழில் போன்றவற்றிற்காக 75% வரை வங்கிக்கடன்கள் வழங்குகின்றன.

TAGGED:

ADVOCATE COMMISSIONER
CHENGALPATTU CJM
வழக்கறிஞர் ஆணையர்
செங்கல்பட்டு நீதிபதி
EXORBITANT FEES FIX ISSUE

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