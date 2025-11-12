கொடிக்கம்பங்கள் அமைக்கும் கட்சிகள் மீது அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை - நீதிமன்றம் அதிருப்தி!
சென்னை: சாலைகளின் சென்டர் மீடியன்களில் கொடிக்கம்பங்கள் அமைக்கும் கட்சிகளுக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுவதில்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் பொது இடங்கள், மாநில, தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு சொந்தமான இடங்களில் அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்டுள்ள அரசியல் கட்சிகள், சாதி, மத அமைப்புகள் மற்றும் சங்கங்களின் கொடிக் கம்பங்களை 2025 ஏப்ரல் 28க்குள் அகற்ற வேண்டும் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கடந்த ஜனவரி மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த உத்தரவை அமல்படுத்தியது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்வதற்காக வழக்கு விசாரணை நீதிபதி ஜி.கே இளந்திரையன் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசியல் கட்சிகளின் நிகழ்ச்சிகளுக்காக தற்காலிகமாக கொடிக்கம்பங்கள் அமைப்பது தொடர்பாக வழிகாட்டு விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, சாலைகளின் சென்டர் மீடியனில் கொடிக்கம்பங்கள் அமைக்கக் கூடாது என உத்தரவு பிறப்பித்தும், கட்சி பாரபட்சமின்றி அனைத்து கட்சிகளுக்கும் கொடிகம்பங்கள் அமைக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. அவற்றின் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுவதில்லை என்றும் நீதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.
மேலும், சென்னை அண்ணா மேம்பாலத்தில் ஆளுங்கட்சி கொடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த நீதிபதி, அது குறித்த வீடியோ காட்சிகள் தன்னிடம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். இது போல தற்காலிகமாக கொடிக்கம்பங்கள் நடுவதற்கு அனுமதி அளித்த உத்தரவு ஏதேனும் இருந்தால் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அரசு தரப்பில் நீதிபதி அறிவுறுத்தினார்.
ஆனால், கொடிக்கம்பங்கள் அமைக்க அனுமதி அளித்து எந்த உத்தரவும் இல்லை என்றும், அவை அனுமதி இன்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவ்வாறு அனுமதி இன்றி கொடிக்கம்பங்கள் அமைத்தவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, இதே போன்ற நிலை தொடர்ந்தால் இந்த விவகாரத்தில் தாமாக முன் வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு விசாரணைக்கு எடுக்கப்படும் என நீதிபதி எச்சரித்தார்.
அதற்கு பதிலளித்த கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன், அனுமதி இன்றி வைக்கப்பட்ட கொடிக்கம்பங்களுக்கு எதிராக எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் அறிக்கை கோரியுள்ளதாகவும், அதனை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அரசு தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி வழக்கின் விசாரணையை டிசம்பர் 3ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார்.