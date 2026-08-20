கர்நாடகா ஓட்டுநரை தாக்கி வீடியோ வெளியிட்ட வழக்கு: குண்டர் தடுப்பு காவல் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவு
குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைத்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு எழுச்சிக் கழகத்தின் நிறுவனத் தலைவர் சிலம்பரசன் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : August 20, 2026 at 6:21 PM IST
ஈரோடு: கர்நாடகாவில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு யாரும் வரக்கூடாது எனக் கூறி சுற்றுலா வாகன ஓட்டுநரை தாக்கி சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வெளியிட்டவரை குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைத்த உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஈரோட்டில், தமிழ்நாடு எழுச்சிக் கழகத்தின் நிறுவனத் தலைவர் சிலம்பரசன், கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அப்துல் மாலிக் ஆகியோர் கர்நாடகாவில் இருந்து யாரும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரக்கூடாது என கூறி கர்நாடக சுற்றுலா வேனை தடுத்து, ஓட்டுநரை தாக்கி அந்த வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டனர்.
இதையடுத்து, இரு மாநில மக்களிடையே பகைமையை உண்டாக்கும் வகையில் செயல்பட்டதாகக் கூறி, ஈரோடு வடக்கு காவல்துறையினர் அந்த இருவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். தொடர்ந்து, இருவரையும் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார்.
கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இவர்கள், குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைத்த உத்தரவை எதிர்த்து, சிலம்பரசன் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு, நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார் மற்றும் கே.ராஜசேகர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா, "குண்டர் சட்டத்தில் அடைப்பதற்கு முன் உரிய விளக்கம் அளிக்கவில்லை. வேறு வழக்குகள் ஏதும் இல்லாத நிலையில் இயந்திரத்தனமாக குண்டர் சட்டம் போடப்பட்டுள்ளது. குண்டர் தடுப்பு சட்டம் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உண்மையை சரி பார்க்காமல் கண் முடித்தனமான முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார்.
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இதையடுத்து, "காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இரு மாநில மக்களிடையே பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டதால் குண்டர் சட்டம் போடப்பட்டது" என தெரிவித்தார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், சிலம்பரசன் மீது போடப்பட்ட குண்டர் தடுப்புக் காவல் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.