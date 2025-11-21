ETV Bharat / state

'சர்ச்சை பதிவு' - ஆதவ் அர்ஜுனா மீதான வழக்கு ரத்து; உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

ஆதவ் அர்ஜுனா பதிவால் பொது அமைதி பாதிக்கும் என்று புகார்தாரர் தெரிவித்தும் மனு விசாரணைக்கு எடுக்கும் வரை எந்த அசம்பாவித சம்பவமும் ஏற்படவில்லை என்று நீதிபதி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

ஆதவ் அர்ஜுனா
ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
November 21, 2025

சென்னை: வன்முறை தூண்டும் வகையில் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டதாக தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா மீது பதியப்பட்ட வழக்கினை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

கரூர் சம்பவத்தை அடுத்து தவெகவினர் கைது நடவடிக்கைகளை கண்டித்து எக்ஸ் தளத்தில், ''இலங்கை, நேபாளத்தை போன்று தமிழகத்தில் புரட்சி ஏற்படும் என பதிவிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா மீது வன்முறையை தூண்டியதாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி ஆதவ் அர்ஜுனா தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா பிறப்பித்த உத்தரவில், "செப்டம்பர் 29 ஆம் தேதி இரவு 11.28 மணிக்கு போடப்பட்ட பதிவு, 34 நிமிடங்களில் நீக்கப்பட்டுள்ளது. மறுநாள் அதாவது செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு இது சம்பந்தமாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆதவ் அர்ஜுனாவின் எக்ஸ் தள பதிவு எந்த பிரிவினரையும் குறிவைத்து பதிவிடப்படவில்லை. அவரது பதிவால் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும், பொது அமைதி பாதிக்கும் என்று புகார்தாரர் அச்சம் தெரிவித்த நிலையில் இந்த மனு விசாரணைக்கு எடுத்தது வரை எந்த ஒரு அசம்பாவித சம்பவமும் ஏற்படவில்லை. இந்த பதிவு போராட்டங்களை பற்றி கூறுகிறதே தவிர, உடனடி சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும் அளவுக்கு வன்முறையையோ? வெறுப்பையோ? தூண்டும் வகையில் இல்லை. மாறாக அரசு மீதான அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தும் வகையிலும், இளைஞர்கள் போராட்டங்களில் இறங்கக் கூடும் என எச்சரிக்கும் வகையில் மட்டுமே இருந்துள்ளது. அது அரசியல் ரீதியிலான கருத்து. மக்களின் மனநிலையை கூறும் வகையில் மட்டுமே இந்த பதிவு அமைந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: ''செல்லப்பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும்'' - உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை!

7 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்க வகை செய்யும் சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகளில் ஆரம்ப கட்ட விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என புதிய குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் தெரிவிப்பதாக சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி, ஆதவ் அர்ஜுனா மீதான வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார். சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ள இந்த உத்தரவு தமிழ்நாடு அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

