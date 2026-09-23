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ஐ.வி.எஃப் முறையில் 50 வயதை கடந்த வெளிநாட்டு பெண்ணுக்கு கருத்தரிப்பு சிகிச்சை - நீதிமன்றம் அனுமதி

கருத்தரிப்பு சிகிச்சைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் 2021-ம் ஆண்ட கொண்டு வரப்பட்ட சட்ட திருத்தத்தின்படி, ஆண்களுக்கு 55 வயதும், பெண்களுக்கு 50 வயதும் சிகிச்சை பெற வயது வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 2:37 PM IST

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சென்னை: நாடாளுமன்றம் நிர்ணயித்த வயது வரம்பின் அடிப்படையில் 50 வயதை கடந்த வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த பெண்ணுக்கு கருத்தரிப்பு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இலங்கையைச் சேர்ந்த அகிதா சாமுவேல் மற்றும் சாமுவேல் ஜெயநாதன் தம்பதியினர் வெளிநாட்டில் வசித்து வருகிறார்கள். நீண்ட நாட்களாகக் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாததால், சென்னையில் உள்ள ஜி.ஜி மருத்துவமனை மூலமாக ஐ.வி.எஃப் எனப்படும் செயற்கை முறை கருத்தரிப்பு சிகிச்சையைப் பெற முடிவு செய்துள்ளனர்.

இதற்காக அவர்கள் கடந்த 2013-ம் ஆண்டு சென்னை வந்த போது, அகிதா சாமுவேலுக்கு கருப்பையில் கட்டி இருப்பதை கண்டறித்து, முதலில் அதற்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. கருப்பை கட்டி அகற்றும் சிகிச்சையால் காலதாமதம் ஏற்பட்டதால், கடந்த செப்டம்பர் 7அன்று சென்னைக்கு வந்த தம்பதியினர் செயற்கை கருத்தரிப்பு சிகிச்சைக்காக ஜி.ஜி மருத்துவமனையில் அனுமதி கோரினர்.

ஆனால், அகிதா சாமுவேலுக்கு 50 வயது பூர்த்தியாகியிருந்ததால், செயற்கை முறை கருத்தரிப்பு முறை ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தின் சிகிக்ச்சை அளிக்க முடியாது என ஜி.ஜி மருத்துவமனை அவர்களின் கோரிக்கையை நிராகரித்தது. இதை எதிர்த்து அகிதா தம்பதியினர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தனர்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி பரதசக்ரவர்த்தி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “செயற்கை கருத்தரிப்பு செய்வதற்கான அனைத்து நிபந்தனைகளையும் மனுதாரர் பூர்த்தி செய்துள்ளதாகவும், செயற்கை கருத்தரிப்பு செய்வதற்கான உச்ச வயது வரம்பில் மட்டும் விலக்கு அளிக்க வேண்டும்” எனவும் கோரிக்கை வைத்தார்.

அதற்கு தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறை தரப்பில், “செயற்கை கருத்தரிப்பு சட்ட விதிகளின்படி, பெண் 21 வயதுக்கு மேற்பட்டவராகவும், 50 வயதுக்குட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. செயற்கை கருத்தரிப்பிற்கான உச்ச வயது வரம்பில் எந்தவொரு விதிவிலக்கும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருப்பதாக” தெரிவித்தார்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, “மனுதாரர் செயற்கை கருத்தரிப்பு மேற்கொள்தற்கான உச்ச வயது வரம்பைக் கடந்துவிட்டார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இருப்பினும், இந்த நீதிமன்றம் அசாதாரண சூழ்நிலைகளைக் கருத்தில் கொள்வதாக தெரிவித்தார்.

குழந்தையை பெற விரும்பும் தம்பதியினரின் எண்ணம் உறுதியாகிவிட்டது. அவர்கள் தங்கள் சிகிச்சையைத் தொடர்ந்தால், சட்டத்தை கடுமையான முறையில் பின்பற்றுவது பின்னோக்கிச் செல்லும் விளைவை ஏற்படுத்தும். இதுபோன்ற சூழலில் தளர்வுகளை வழங்கலாம் என உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகள் உள்ளது.

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மேலும், மருத்துவ ஆவணங்களின்படி மனுதாரர்களின் எண்ணம் அவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வந்த 2013-ஆம் ஆண்டிலேயே உறுதியாகிவிட்டது. அவர்கள் 2023-ஆம் ஆண்டில் மருத்துவச் சுற்றுலா மூலம் இந்தியாவுக்கு வந்தனர் என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். 50ஆவது வயது பூர்த்தியடைந்த பிறகு 18 நாட்கள் தாமதமாக சிகிச்சைக்கு வந்தது தான் அசாதாரண சூழ்நிலையை உருவாக்கியுள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில் 2021-ம் ஆண்ட கொண்டு வரப்பட்ட சட்டத் திருத்தத்தின்படி, ஆண்களுக்கு 55 வயதும், பெண்களுக்கு 50 வயதும் சிகிச்சை பெற வயது வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், மருத்துவம் உள்ளிட்ட சில சூழ்நிலைகளில் வயது வரம்பில் இருந்து சற்று விலக்கு அளிக்கலாம்.

மனுதாரர்கள் ஏற்கனவே விசாவுக்கு உரிய காலத்தில் விண்ணப்பித்திருந்ததை கருத்தில் கொண்டு, ஜி.ஜி. மருத்துவமனை அல்லது பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகள் மனுதாரருக்கு வழக்கமான நடைமுறைப்படி செயற்கை முறை கருத்தரிப்பு சிகிச்சையை மேற்கொள்ளலாம்” என உத்தரவிட்ட நீதிபதி வழக்கினை முடித்து வைத்தார்.

TAGGED:

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சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
MHC ON IVF TREATMENT

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