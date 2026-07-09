ETV Bharat / state

பள்ளி, கல்லூரிகளில் முதல்வர் விஜய் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள் - தமிழக அரசு பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

மாணவர்களை அரசியல் கொண்டாட்டங்களுக்கு பயன்படுத்துவது கல்வி நிறுவனங்களின் நோக்கத்துக்கு விரோதமானது என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 5:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பள்ளி, கல்லூரிகளில் தவெக தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய்யின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களை கட்சியினர் நடத்தியது தொடர்பாக விரிவாக விசாரணை நடத்தக் கோரிய மனுவிற்கு பதிலளிக்கும்படி தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சி திமுக கவுன்சிலரும், வழக்கறிஞருமான கவிகணேசன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில், கடந்த ஜூன் 22 ஆம் தேதி தவெக தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய் பிறந்த நாளையொட்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில், அவரது கட்சியினர் கட்சி கொடி, சின்னங்களுடன் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியுள்ளதாகக் கூறியுள்ளார்.

மேலும், இந்த நிகழ்ச்சிகளின்போது மாணவர்களை முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து பாடவும், கோஷம் எழுப்பவும் கட்டாயப்படுத்தியுள்ளனர். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அவரது முகத்தின் வடிவில் 3000 மாணவர்களை வெயிலில் அமரச் செய்துள்ளனர் எனவும் மனுதாரர் குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

மேலும், மாணவர்களை அரசியல் கொண்டாட்டங்களுக்கு பயன்படுத்துவது கல்வி நிறுவனங்களின் நோக்கத்துக்கு விரோதமானது எனவும், கல்வி நிறுவனங்களில் அரசியல், மத சித்தாந்தம் தொடர்பான நிகழ்ச்சிகளை நடத்தக்கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு ஏற்கெனவே உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது எனவும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கல்வி நிறுவனங்களில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடைவிதித்த அரசாணையை கண்டிப்புடன் அமல்படுத்த உத்தரவிட வேண்டும் எனவும், அரசியல் கொண்டாட்டங்கள் நடத்தியது தொடர்பாக விரிவாக விசாரணை நடத்தி, கல்வி நிறுவனங்களின் தலைமை பதவி வகிப்பவர்கள், ஊழியர்களை சஸ்பெண்ட் செய்யவும், அவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் மனுவில் கோரப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கு: 5 பேரிடம் போலீசார் விடிய விடிய விசாரணை

இந்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெ.ரவீந்திரன், பள்ளிகளில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடைவிதித்த விதிகளை கண்டிப்புடன் அமல்படுத்த உத்தரவிட வேண்டும் என வாதிட்டார்.

அவரின் வாதத்தைக் கேட்ட நீதிபதிகள், மனுதாரரின் மனுவிற்கு பதிலளிக்கும்படி தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவிற்கு உரிய பதில் மனு தாக்கல் செய்வோம் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

POLITICAL FUNCTIONS AT SCHOOLS
CM VIJAY BIRTHDAY CELEBRATION
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
பள்ளிகளில் தவெகவினர் நிகழ்ச்சி
TVK SCHOOL FUNCTION ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.