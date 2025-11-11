'ஹாஸ்டல்கள் ஒன்றும் வணிக கட்டடங்கள் அல்ல...' சொத்து வரி தொடர்பான மாநகராட்சிகளின் உத்தரவுக்கு தடை!
ஹாஸ்டல்களுக்கு வணிக கட்டடங்களுக்கான சொத்து வரியை விதித்தால், அதை, ஹாஸ்டலில் தங்குவோரிடம் தான் வசூலிக்க வேண்டியிருக்கும் என வாதிடப்பட்டது.
Published : November 11, 2025 at 7:13 PM IST
சென்னை: ஹாஸ்டல்கள், வணிக கட்டடங்கள் அல்ல எனத் தெரிவித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், அவற்றுக்கு வணிக கட்டிடங்களுக்கான சொத்து வரி செலுத்தக் கூறி பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுகளை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் வேலைக்கு செல்லும் ஆண்கள், பெண்களுக்கான ஹாஸ்டல்களுக்கான சொத்து வரி, மின்சார கட்டணம் மற்றும் தண்ணீர் வரி ஆகியவற்றின் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ப ஹாஸ்டல்கள் 2024 - 25 ஆம் ஆண்டுக்கான வணிக கட்டடங்களுக்கான சொத்து வரியை செலுத்த வேண்டும் என கூறி, சென்னை, கோவை மாநகராட்சிகளின் சார்பில் உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன.
இந்த உத்தரவுகளை ரத்து செய்யக் கோரி, ஹாஸ்டல் உரிமையாளர்கள் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த வழக்குகளை, நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி விசாரித்தார். அப்போது, மனுதாரர்கள் தரப்பில், வணிக கட்டடங்களுக்கான சொத்து வரியை விதித்தால், அதை, ஹாஸ்டலில் தங்குவோரிடம் தான் வசூலிக்க வேண்டியிருக்கும் என வாதிடப்பட்டது.
இந்த வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, தனியாக வாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கும் நிலையில் இல்லாதவர்கள் தான் ஹாஸ்டல்களில் தங்குகின்றனர். அதனால், ஹாஸ்டல்கள், குடியிருப்பு கட்டடங்கள் தானே தவிர, லாப நோக்கத்தோடு செயல்படும் வணிக கட்டடங்களாக கருத முடியாது எனக் கூறி, வணிக கட்டடங்களுக்கான சொத்து வரியை செலுத்த பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுகளை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.
மேலும், ஹாஸ்டல்களுக்கு குடியிருப்புக் கட்டடங்களுக்கான வரியை மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதி தெரிவித்தார்.