83 வயது முதியவரின் ஓய்வூதியத்தை முழுமையாக வழங்க அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
பிடித்தம் செய்த தொகையை திரும்ப பெற, அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கவும் மனுதாரரை நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது.
Published : June 20, 2026 at 10:10 PM IST
சென்னை: பள்ளிக்கல்வி துறையிலிருந்து பணி ஓய்வு பெற்ற 83 வயது முதியவரின் ஓய்வூதியத்தை முழுமையாக வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நாகை மாவட்டம், மாப்படுகை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆர். கண்ணப்பன். இவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "பள்ளிக்கல்வி துறையில் 1960 ஆம் ஆண்டு மே 19 ஆம் தேதி இளநிலை உதவியாளராக பணியில் சேர்ந்து, கண்காணிப்பாளராக 1991 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி பணி ஓய்வு பெற்றேன். பின்னர் அரசாணையின்படி, 1991 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் மாவட்ட கல்வி அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளராக நியமிக்கப்பட்டேன்.
இந்த நியமனத்தை பதவி உயர்வு என தவறாக கணக்கிட்டு கருவூல கணக்குத்துறை மற்றும் உதவி கருவூல அதிகாரிகள், என்னுடைய அடிப்படை ஓய்வூதியத்தை ரூ. 10,650 இல் இருந்து ரூ. 8,724 ஆக குறைத்தனர். அதுதவிர, எனக்கு கூடுதலாக வழங்கப்பட்டதாக கூறி, ஓய்வூதியத்தில் இருந்து 2 லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 900 ரூபாயையும் அதிகாரிகள் கட்டாய பிடித்தம் செய்துள்ளனர்.
கருவூலம் மற்றும் கணக்குத் துறை ஆணையர், உதவி கருவூல அதிகாரி 2016 மற்றும் 2020ஆம் ஆண்டு பிறப்பித்த இந்த உத்தரவை ரத்து செய்து, அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ. 10,650 என நிர்ணயித்து, பிடித்தம் செய்த ரூ. 2,69,900-ஐ திரும்ப வழங்கிட உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி முகமது சபீக் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர்கள் ஆர். ரங்கராமானுஜம், ஜி. சுதாங்கன் ஆகியோர் ஆஜராகினர். மேலும், "தமிழக அரசு பணி விதிகள்படி, இந்த நியமனம் பணியிட மாறுதல் வாயிலான நியமனம் தானே தவிர, பதவி உயர்வு அல்ல. அரசின் அடிப்படை விதிபடி, ஓர் அரசு ஊழியர், தேர்வு நிலை அல்லது சிறப்பு நிலையில் இருக்கும்போது, அதை விட குறைவான ஊதிய விகிதம் கொண்ட உயர் பதவிக்கு மாற்றப்பட்டாலோ? அல்லது பதவி உயர் பெற்றாலோ, அவரது முந்தைய ஊதியம், ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றை குறைக்க சட்டத்தில் இடமில்லை" என வாதிட்டனர்.
இந்த வாதத்தை ஏற்ற நீதிபதி, "மனுதாரர் அசல் அடிப்படை ஓய்வூதியமான ரூ. 10,650ஐ பெற தகுதி உடையவர். எனவே, அவரிடம் இருந்து பணத்தை பிடித்தம் செய்து பிறப்பித்த உத்தரவுகள் சட்டப்படி செல்லாது" என உத்தரவிட்டார். மேலும், பிடித்தம் செய்த தொகையை திரும்ப பெற, அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கவும் மனுதாரரை நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது.
தொடர்ந்து, அந்த மனுவை 12 வாரத்துக்குள் பரிசீலித்து பிடித்தம் செய்த பணத்தை மனுதாரருக்கு திரும்ப வழங்க தகுந்த உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளுக்கு நீதிபதி முகமது சபீக் உத்தரவிட்டார்.