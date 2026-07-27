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இணையத்தில் 'ஜனநாயகன்' பார்த்தவருக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமீன்

சட்டவிரோதமாக வெளியிடப்பட்ட திரைப்படத்தை மனுதாரர் பார்த்தார் என்பதை தவிர, வேறு எந்த கடுமையான குற்றச்சாட்டும் அவர் மீது சுமத்தப்படவில்லை என உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 1:22 PM IST

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சென்னை: திருட்டுத்தனமாக வெளியிடப்பட்ட ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இணையதளத்தில் பார்த்தவருக்கு நிபந்தனை முன் ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக, தனது கடைசி திரைப்படம் என முதலமைச்சர் விஜய் கூறி, நடித்த ஜனநாயகன், கடந்த பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காமல் பல சர்ச்சைகளில் ஜனநாயகன் சிக்கியது.

இதனிடையே, ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதி ஜனநாயகன் திரைப்படம் சட்டவிரோதாமாக இணையதளத்தில் வெளியானது. பட தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என். புரொடக்‌ஷன்ஸ் அளித்த புகாரின் பேரில் விசாரணை நடத்திய சென்னை சைபர் கிரைம் பிரிவு காவல் துறையினர், சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை அடுத்த எறகுண்டப்பட்டியை சேர்ந்த ஆர்.பிரதீப் குமார் என்பவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

காவல் துறை பதிவு செய்த வழக்கில் முன் ஜாமீன் கோரி பிரதீப்குமார் தாக்கல் செய்த மனு நீதிபதி சி.குமரப்பன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சி.ஏ.அன்புராஜா, 'ஜனநாயகன் படம் திருட்டுத்தனமாக வெளியான போது அந்தப் படத்தை பார்த்தார் என்ற காரணத்திற்காக மட்டும் மனுதாரர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

திரைப்படம் கசிந்த விவகாரத்தில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்ட போது சாட்சியாக இருந்த மனுதாரர் மீதே வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதலில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் அந்த குற்றச்சாட்டிலிருந்தே விடுவிக்கப்பட்டார். விசாரணை முடிந்து குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு விட்ட நிலையில், மேற்கொண்டு காவலில் வைத்து விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. குற்றம் சாட்டப்பட்ட மற்ற சிலரும் ஜாமீன், முன் ஜாமீன் பெற்றுள்ள நிலையில் மனுதாரருக்கும் முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்' என கேட்டுக் கொண்டார்.

காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான மூத்த அருண் அன்புமணி, 'திரைப்படம் கசிந்த விவகாரத்தில் மூளையாக செயல்பட்டதாக 21 பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் அடைக்கப்பட்டனர். விசாரணை நீதிமன்றத்தில் ஆரம்பகட்ட குற்றப்பத்திரிக்கை மட்டுமே தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மனுதாரரை கைது செய்து விசாரிக்காவிட்டால், திரைப்படம் கசிவு தொடர்பான டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போய்விடும்.

திரைப்படத்தின் சட்டவிரோத வெளியீட்டை அதிகம் பேர் பார்த்துள்ளனர். இதனால், படக்குழுவினருக்கு கணிசமான பொருளதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மனுதாரரும் இந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் என்பதால், அவரது முன் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்' என வாதிட்டார்.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி குமரப்பன், 'வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் சிலர் ஏற்கனவே சட்டப்படியான ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட போதே காவல்துறை தரப்பு சாட்சியாக ​​மனுதாரர் இருந்ததில் இருந்தே அவர் விசாரணைக்கு ஒத்துழைத்துள்ளார் என்பது தெரிய வருகிறது.

படத்தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பது கவலைக்குரிய விவகாரம் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால், மனுதாரரை காவலில் வைத்து விசாரிப்பது அவசியமா? என்பதை பரிசீலனை செய்ய வேண்டும். ஆரம்பத்தில் அவர் குற்றவாளியாக கருதப்படவில்லை. ஏப்ரல் இரண்டாவது வாரம் சம்பவம் நடந்தது. தற்போது மூன்று மாதங்கள் கடந்து விட்டன.

சட்டவிரோதமாக வெளியிடப்பட்ட திரைப்படத்தை மனுதாரர் பார்த்தார் என்பதை தவிர, வேறு எந்தக் கடுமையான குற்றச்சாட்டும் அவர் மீது சுமத்தப்படவில்லை. இவற்றின் அடிப்படையில் மனுதாரருக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கப்படுகிறது.

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15 நாட்களில் சென்னை எழும்பூர் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்து, 20 ஆயிரம் ரூபாய்க்கான இரு நபர் உத்தரவாதத்தை தாக்கல் செய்து முன் ஜாமீன் பெற வேண்டும். அதன் பின்னர் சைபர் கிரைம் காவல் துறை முன்பு 15 நாட்ளுக்கு தினமும் காலை 10.30 மணிக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும்' என நிபந்தனைகளை விதித்து உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

BAIL TO PIRACY ACCUSED
JANA NAYAGAN
ஜனநாயகன்
சென்னை உயர்நீதமன்றம்
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