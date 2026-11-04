பேரறிவாளனின் பாஸ்போர்ட் மனு மீது 4 வாரத்தில் முடிவெடுக்க வேண்டும் - சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
ஏற்கனவே உச்சநீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்ட பேரறிவாளனின் பாஸ்போர்ட்டை காவல்துறை சரிபார்ப்பு விசாரணை நிலுவையில் உள்ளது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக, விண்ணப்பத்தின் மீது முடிவு எடுக்காமல் அதிகாரிகள் தயக்கம் காட்டுவது சரியல்ல என நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : November 4, 2026 at 10:53 PM IST
சென்னை: ராஜிவ் காந்தி கொலை வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட பேரறிவாளனின் பாஸ்போர்ட் மனுவை 4 வாரத்தில் பரிசீலனை செய்து முடிக்க வேண்டும் என பாஸ்போர்ட் அதிகாரிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இருந்து உச்ச நீதிமன்றத்தால் 2022-ஆம் ஆண்டு விடுவிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனை கைதியான பேரறிவாளன், விடுதலைக்கு பின் சட்டப்படிப்பை முடித்து, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்துள்ளார்.
இந்நிலையில், தனக்கு பாஸ்போர்ட் கோரி சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்திருந்தார். அந்த விண்ணப்பத்தின் மீது எந்த முடிவும் எடுக்கப்படாததால், தனது பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பத்தின் மீது விரைந்து முடிவெடுக்கக் கோரி, சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்துக்கும், தாம்பரத்தில் உள்ள பாஸ்போர்ட் சேவா கேந்திரத்துக்கும் செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி மனு அனுப்பியிருந்தார்.
இந்த மனு பரிசீலிக்கப்படாததால், அதனை பரிசீலிக்க உத்தரவிடக் கோரி அவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி பி.டி ஆஷா முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, பாஸ்போர்ட் அதிகாரி தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், மனுதாரரை உச்ச நீதிமன்றம் விடுதலை செய்துள்ள நிலையில், காவல்துறையின் சரிபார்ப்பு அறிக்கைக்காகக் காத்திருக்கிறோம் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை ஏற்காத நீதிபதி, ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்ட பேரறிவாளனின் பாஸ்போர்ட்டை காவல்துறை சரிபார்ப்பு விசாரணை நிலுவையில் உள்ளது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக, விண்ணப்பத்தின் மீது முடிவு எடுக்காமல் அதிகாரிகள் தயக்கம் காட்டுவது சரியல்ல எனக் கூறினார்.
மேலும், குற்ற வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால் பாஸ்போர்ட் வழங்க தடை விதிக்க முடியாது என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதால், பேரறிவாளனின் பாஸ்போர்ட் தொடர்பாக ஜோலர்பேட்டை காவல்துறையின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் 4 வாரத்தில் முடிவு செய்ய்வேண்டும் என மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலருக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.