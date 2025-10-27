தவெக ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எதிரான வழக்கு: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

ETV Bharat / state

எனக்கு எதிராக கொடுக்கப்பட்ட புகாரை முழுமையாக கவனிக்காமல் அவசர கதியில் எந்த அடிப்படை முகாந்திரமும் இல்லாமல் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும். அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 5:54 PM IST

1 Min Read
சென்னை: தன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி தவெக தேர்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா தாக்கல் செய்த மனுவை குற்ற வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிபதிக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கரூர் துயர சம்பவத்தில் 41 பேர் பலியான நிலையில், தவெக நிர்வாகிகளை காவல் துறை கைது செய்து வந்தது. இந்நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக தனது எக்ஸ்தள பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டார்.

அதில், அரசின் அடுக்குமுறைக்கு எதிராக, தமிழக அரசை எச்சரிக்கும் வகையில் பதிவிட்டிருந்தார். பின்னர் சிறிது நேரத்தில் அந்த பதிவை ஆதவ் அர்ஜுனா நீக்கிவிட்டார். ஆனால் இந்த பதிவின் அடிப்படையில் அவர் மீது சென்னை சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசார் கலவரத்தை தூண்டுவது, பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்பது உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

தன் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி ஆதவ் அர்ஜுனா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், ''34 நிமிடங்களில் சமூக வலைதளப் பதிவுகளை நீக்கிவிட்ட நிலையில், அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் எனக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

என்னுடைய எக்ஸ் தள பதிவானது பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் நோக்கில் பதிவிடப்படவில்லை. அந்த பதிவு போட்டதில் எனக்கு எந்தவிதமான உள்நோக்கமும் இல்லை.

ஆனால், எனக்கு எதிராக கொடுக்கப்பட்ட புகாரை முழுமையாக கவனிக்காமல் அவசர கதியில் எந்த அடிப்படை முகாந்திரமும் இல்லாமல் என் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும். அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. காவல் துறை என் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தடை விதிக்க வேண்டும்'' என்று தமிழக வெற்றிக் கழக தேர்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா தனது மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இதையும் படிங்க: 110 கி.மீ. வேகத்தில் கரையை கடக்கும் ‘மோந்தா’ புயல்! எங்கே.. எப்போது தெரியுமா?

இந்த மனு தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, குற்ற வழக்கான இந்த மனுவை சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதிக்கு மாற்றிய நீதிபதிகள், நவம்பர் 5 ஆம் தேதி மனுவை விசாரணைக்கு பட்டியலிடவும் உத்தரவிட்டனர். இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா முன்பாக நவம்பர் 5 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வர உள்ளது.

MADRAS HIGH COURT ORDER
TVK
ஆதவ் அர்ஜுனா
விஜய்
AADHAV ARJUNA

