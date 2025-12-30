ETV Bharat / state

"குண்டர் சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தும் காவல்துறையினருக்கு தண்டனை விதிக்க வேண்டும்"

சமூக வலைதளங்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்க வேண்டும் என்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. அதற்காக கருத்து தெரிவிப்பவர்களுக்கு எதிராக குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 4:14 PM IST

சென்னை: குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு தண்டணை விதிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

யூ டியூபர் வாராகி குடியிருக்கும் வீட்டின் உரிமையாளரை ஆபாசமாக பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக காவல் துறையால் கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி வாராகியை குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்க சென்னை காவல் துறை ஆணையர் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து வாராகி மீதான குண்டர் சட்டத்தை ரத்து செய்யக் கோரி அவரது மனைவி நீலிமா, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்ரமணியம், என்.தனபால் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ''வாராகி மீது 5 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதில் 3 வழக்குகள் சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. தற்போது பொய்யாக இந்த வழக்கு போடப்பட்டுள்ளது'' என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், குண்டர் சட்டம் போடப்பட்டதை வாராகி குடும்பத்தினருக்கு தெரிவிக்கவில்லை. அரசுக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. சமூக வலைதளங்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்க வேண்டும் என்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. அதற்காக கருத்து தெரிவிப்பவர்களுக்கு எதிராக குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. கருத்துகளால் யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் நிவாரணம் கோர உரிமை உள்ளது.

அரசு பதிலளிக்க அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் என்பதை ஏற்க முடியாது. வழக்கை நீண்ட காலமாக இழுத்தடிக்க தந்திரமாக அரசு கால அவகாசம் கேட்கிறது. இது போல 100-க்கணக்கான குண்டர் சட்ட கைதுகள் நடந்துள்ளன. தவறாக குண்டர் சட்டம் பதிவு செய்யப்படுவதை தடுக்க தவறாக பதிவு செய்யும் காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிராக ஒழுங்கு நடவடிக்கை மற்றும் துறைரீதியான நடவடிக்கையை உள்துறை செயலாளர் எடுக்க வேண்டும்.

காவலர்கள் தண்டிக்கப்பட்டால் தான் குண்டர் சட்டம் தவறாக பதிவு செய்யப்படுவதை தடுக்க முடியும். யூ டியூபர் வாராகிக்கு 3 மாதம் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கப்படுகிறது. தமிழக அரசு 12 வாரங்களில் பதில் அளிக்க வேண்டும்'' என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.

