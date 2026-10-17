நவராத்திரி கொண்டாட்டத்தில் சினிமா பாடல்களுக்கு நடனமாடினால் கடும் நடவடிக்கை - உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ மாலில், கடந்த ஆண்டு நவராத்திரியின்போது குஜராத்தை சேர்ந்த நிறுவனம் துர்கா தேவி சிலையை வைத்து சினிமா பாடலுடன் நடன நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியது.
Published : October 17, 2026 at 7:31 AM IST
சென்னை: நவராத்திரி கொண்டாட்டத்தில் சினிமா பாடல்களுக்கு நடனமாடினால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று காவல்துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பாரத் இந்து முன்னணியின் மாநிலச் செயலாளர் கே.டில்லிபாபு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், “தீமைக்கு எதிரான நன்மையின் வெற்றியைக் கொண்டாடும் தெய்வ வழிபாடாக நவராத்திரி பண்டிகை பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நவராத்திரி பண்டிகையின்போது, முப்பெரும் தேவிகளின் கதைகள் பாடல்களாகவும், நடன இசையோடும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு கொண்டு சேர்க்கப்படுகிறது.
ஆனால், தற்போது கலாச்சார சீரழிவாக, பணம் சம்பாதிக்கும் நோக்கத்தோடு, சென்னையில் உள்ள தனியார் விடுதிகளில் நவராத்திரி பூஜைகள் கொண்டாடப்படுகின்றன. அதிலும் குறிப்பாக சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ மாலில், கடந்த ஆண்டு குஜராத்தை சேர்ந்த நிறுவனம் துர்கா தேவி சிலையை வைத்து சினிமா பாடலுடன் நடன நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியது.
அதனைத் தொடர்ந்து, இந்த ஆண்டும் அதேபோன்று சினிமா பாடலுடன் நிகழ்ச்சி நடத்த அந்த நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நவராத்திரி விழாவில் ஆங்கில ஹிப்ஹாப் பாடல்கள் மற்றும் பாலிவுட் கவர்ச்சி பாடல்களை ஒலிபரப்புகின்றனர். மேலும், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரும் இளைஞர்கள் மதுபானம் கொண்டுவருவதால், அங்கு வரும் மற்றவர்களுக்கு அது இடையூறாக இருப்பதுடன் மத புனிதத்தை பாதிக்கும் வகையில் உள்ளது.
எனவே, இந்த நிகழ்ச்சி குறித்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை காவல்துறையினர் எடுக்க வேண்டும். இந்து தர்மத்திற்கு எதிராக நிகழ்ச்சி நடத்தினால் அனுமதியை ரத்து செய்ய வேண்டும். இதற்கு முன்னதாக, இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் காவல்துறையிடம் கடந்த அக்டோபர் 12ஆம் தேதி மனு கொடுத்தும், இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ரிச்சர்ட்சன் வில்சன், நவராத்திரி கொண்டாட்டத்தில் கர்பா மற்றும் தாண்டியா நடனங்கள் ஓர் அங்கமாக இருந்தாலும், அதில் இசைக்கப்படும் பாடல்களின் தன்மை மற்றும் மதுபானம் பரிமாறுவது போன்றவை அனுமதிக்கப்படும் பட்சத்தில், காவல்துறை வழங்கிய அனுமதியை ரத்து செய்ய வேண்டும்” என்று வாதிட்டார்.
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வாதத்தை கேட்ட நீதிபதி, நவராத்திரி கொண்டாட்டத்தில் சினிமா பாடல்களுக்கு நடனமாடுவது சரியானது அல்ல. நவராத்திரி விழாவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அனுமதியில், காவல்துறை விதித்த நிபந்தனைகளில் விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டால் உடனடியாக காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.