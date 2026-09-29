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இடைத்தேர்தலில் ராஜிநாமா செய்தவர்கள் போட்டியிட தடை விதிக்க கோரிய மனு தள்ளுபடி - ரூ. 1 லட்சம் அபராதம்

விளம்பரத்திற்காக தொடரப்பட்ட வழக்கு எனக்கூறி ரூபாய் ஒரு லட்சம் அபராதம் விதித்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 4:08 PM IST

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சென்னை: இடைத்தேர்தலில் ராஜிநாமா செய்தவர்கள் போட்டியிட தடை விதிக்கவும், தேர்தல் செலவுகளை வேட்பாளர்களிடம் இருந்து வசூலிக்கவும் உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

வழக்கறிஞரான காசி ராமலிங்கம், இடைத்தேர்தலில் ராஜிநாமா செய்தவர்கள் போட்டியிட தடை விதிக்கக்கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், “நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற சத்தியபாமா, மரகதம் குமரவேல், இசக்கி சுப்பையா, ஜெயக்குமார், சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் தனிப்பட்ட ஆதாயத்திற்காகவும், அமைச்சர் பதவிக்காவும் மக்கள் தீர்ப்பை எதிர்த்து தங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளை ராஜிநாமா செய்துள்ளனர்.

இவர்கள் தவெகவில் இணைந்துள்ளனர். இவர்களது சுயலாபத்திற்காக இடைத்தேர்தலை தமிழ்நாடு சந்திக்கும் நிலை தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், தமிழ்நாடு அரசிற்கு கூடுதல் நிதிச்சுமை ஏற்பட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்களின் மதிப்புமிக்க நேரம் வீணடிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, சுயலாபத்திற்காக ராஜிநாமா செய்த இவர்கள் இந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்க வேண்டும். மேலும், இந்த இடைத்தேர்தலுக்கு ஆகும் செலவுகளையும் அவர்களிடமிருந்தே தேர்தல் ஆணையம் வசூலிக்க வேண்டும். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் இறுதி தீர்ப்பு வரும் வரை இடைத்தேர்தல் நடத்தக்கூடாது.

இதுபோன்ற மக்கள் விரோத ராஜிநாமாக்களை தடுக்க, மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வரவேண்டும். நியாயமான காரணங்கள் இல்லாமல் சுயலாபத்திற்காக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்பவர்களுக்கு, இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் உரிமையை வழங்கக் கூடாது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

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இந்த மனு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், இதற்கு முன்னதாகவும் இது போன்ற வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், அதே கோரிக்கையுடன் இந்த வழக்கு ஏன் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது? என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

மேலும், இந்த வழக்கு பொதுநல நோக்கத்துடன் தொடரப்படவில்லை. இது விளம்பர நோக்கத்திற்காக தொடரப்பட்ட வழக்கு என நீதிமன்றம் கருதுவதால், ரூபாய் ஒரு லட்சம் அபராதத்துடன் இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்தனர்.

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BYE ELECTION DISMISSED
MADRAS HIGH COURT ORDER
RESIGNED ADMK MLAS
உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
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