'பணி நியமனத்துக்கு லஞ்சம்' - அமலாக்கத் துறை கடிதம் குறித்த வழக்கில் நீதிமன்றம் உத்தரவு
விசாரணைக்கு உரிய குற்றம் நடந்துள்ளதாக நம்பத்தகுந்த தகவல்கள் கிடைத்தால், அதன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டியது காவல்துறையின் கடமை எனவும் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : December 16, 2025 at 7:59 PM IST
சென்னை: பணி நியமனத்துக்கு லஞ்சம் பெற்ற விவகாரம் தொடர்பாக அமலாக்கத் துறை அனுப்பிய கடிதத்தின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரிய வழக்கில் தமிழக அரசு மற்றும் அமலாக்கத் துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
2024-25 மற்றும் 2025-26 ஆண்டுகளில், தமிழக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில், உதவிப் பொறியாளர், இளநிலை பொறியாளர், சுகாதார ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட 2,538 பணியிடங்களுக்கு நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஒரு பதவிக்கு 25 லட்சம் முதல் 35 லட்சம் வரை என மொத்தம் 634 கோடி ரூபாய் லஞ்சமாக பெறப்பட்டுள்ளதால் இதுசம்பந்தமாக வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரி, அமலாக்கத்துறை, தமிழக டிஜிபி-க்கு கடந்த அக்டோபர் மாதம் கடிதம் அனுப்பியிருந்தது.
இந்த கடிதத்தின் அடிப்படையில், இதுசம்பந்தமாக தலைமைச் செயலாளரிடம் உரிய அனுமதிகளைப் பெற்று, வழக்குப்பதிவு செய்யும்படி தமிழக டிஜிபி-க்கு உத்தரவிடக் கோரி, மதுரையைச் சேர்ந்த ஆதிநாராயணன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், ''உரிய ஆதாரங்களுடன் 232 பக்கங்கள் கொண்ட கடிதத்தை அமலாக்கத் துறை அனுப்பியுள்ளது. விசாரணைக்கு உரிய குற்றம் நடந்துள்ளதாக நம்பத்தகுந்த தகவல்கள் கிடைத்தால், அதன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டியது காவல்துறையின் கடமை. அமலாக்கத்துறைக்கு ஊழல் வழக்குகளை பதிவு செய்ய நேரடியான அதிகார வரம்பு இல்லை என்பதால், வழக்குப்பதிவு செய்யும்படி டிஜிபி-க்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதன்மீது வழக்குப்பதிவு செய்யாததால், அமலாக்கதுறை விசாரணை நடத்த முடியவில்லை.'' என மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அரசின் வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை உறுதி செய்யும் வகையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யும்படி டிஜிபி-க்கு நவம்பர் மாதம் கடிதம் அனுப்பியும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு, ஜனவரி 23ம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி, தமிழக அரசு, டிஜிபி மற்றும் அமலாக்கத் துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதேபோல மணல் குவாரி முறைகேடு தொடர்பாக அனுப்பிய கடிதத்தின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்ய தமிழக டிஜிபி-க்கு உத்தரவிடக் கோரி அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்த மனுவையும், ஜனவரி 23-ம் தேதிக்கு தலைமை நீதிபதி அமர்வு ஒத்திவைத்துள்ளது.