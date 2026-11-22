பெண் அரசு அதிகாரிக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி - காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்?- நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி கேள்வி
பணியிடங்களில் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதும், பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடர்பான புகார்களுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதும் அவசியம் என்று நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி வலியுறுத்தினார்.
Published : November 22, 2026 at 9:18 PM IST
மதுரை: பெண் அரசு அதிகாரிக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் ஆபாசமாக தகவல் அனுப்பியதாக கூறப்படும் விவகாரம், பணியிடத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தலாக கருதப்படாதா? என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வின் அலுவலர்களுக்கு சட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மதுரை லேடி டோக் கல்லூரியில் நடைபெற்றது. அதில், பணியிடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல்களைத் தடுப்பது, உள்ளக புகார் குழுவில் புகாரளிப்பது தொடர்பான சட்ட விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி, பணியிடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல்களைத் தடுப்பதற்கான சட்டத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்துப் பேசினார்.
அப்போது, பெண் அரசு அதிகாரிக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் ஆபாச தகவல் அனுப்பியதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தைச் சுட்டிக்காட்டினார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, பெண் அதிகாரியின் கணவர் புகார் அளித்துள்ளதாகவும், இருப்பினும் மாநில அரசின் காவல் துறை இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மாவட்ட ஆட்சியர் போன்ற உயர் பொறுப்பில் இருக்கும் பெண் அதிகாரிக்கே இதுபோன்ற பாதிப்பு ஏற்படும்போது, அது பணியிடத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தலாகக் கருதப்படாதா? என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
பணியிடங்களில் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதும், பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடர்பான புகார்களுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதும் அவசியம் என நீதிபதி தனது உரையில் வலியுறுத்தினார்.
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நீதிபதியின் இந்தக் கருத்து, பெண் அரசு அதிகாரி தொடர்பான விவகாரத்தை மீண்டும் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.