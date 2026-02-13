கருவேல மரங்கள் வழக்கு; வனத்துறை முதன்மை செயலாளர் சுப்ரியா சாகு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக உத்தரவு!
மரங்களை அகற்றுவதற்கு ஆக்கப்பூர்வமான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என நீதிபதிகள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
Published : February 13, 2026 at 10:57 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் கருவேல மரங்களை அகற்ற உத்தரவிட்டும், நடவடிக்கை எடுக்காத வனத்துறை செயலாளர் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், கருவேல மரங்கள் மற்றும் அன்னிய மரங்களை அகற்றுவது உள்ளிட்ட வழக்குகள் வன பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்குகளை விசாரித்து வரும் நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், பரத சக்ரவர்த்தி அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, தலைமை வன பாதுகாவலர் சார்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், ''அன்னிய மரங்களை அகற்றும் பணிக்கு 2024-25 ஆண்டிற்கு 21 கோடி ரூபாய் நிதி அரசிடம் கேட்கப்பட்டது. 2025-26 ஆண்டிற்கு தேவையான 106 கோடி ரூபாயில், ஏற்கெனவே 25 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கிப்பட்டதால், பாக்கி 81 கோடி ரூபாய் அரசு ஒதுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அரசு பரிசீலனை செய்து வருகிறது.
மேலும், தமிழகம் முழுவதும் 1 லட்சத்து 77 ஆயிரத்து 363 ஹெக்டேரில் கருவேல மரம் மற்றும் அன்னிய மரங்கள் உள்ளன. அதில், 36 ஆயிரத்து 741 ஹெக்டேரில் இருந்த அன்னிய மரங்கள் முழுவதுமாக அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
கருவேல மரங்களை அகற்றுவது தொடர்பாக 2025 மார்ச் மாதம் வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டு, தமிழகம் முழுவதும் 36 மாவட்டங்களில் 23 ஆயிரத்து 453 ஹெக்டேரில் இருந்த கருவேல மரங்களில், 4,850 ஹெக்டேரில் இருந்த மரங்கள் முழுவதுமாக அழிக்கப்பட்டது. மீதம் 18,603 ஹெக்டேர் மரங்கள் அழிக்கப்பட வேண்டும்.
இதுவரை அழிக்கப்பட்ட மரங்களை ஏலம் மூலம் விற்பனை செய்ததில் 2023-24 ஆண்டில் 7.53 கோடி ரூபாயும், 2024-25 ஆண்டில் 20.76 கோடியும், 2025-26ல் 11 கோடி வருமானமாக கிடைத்துள்ளது'' என தெரிவிக்கப்படுள்ளது.
இதையடுத்து, வனத்துறையின் அறிக்கையை ஏற்காத நீதிபதிகள், 2014ல் தொடரப்பட்ட வழக்கில் 10 ஆண்டுகளுக்கு பின் 2024ம் ஆண்டு மரங்களை அகற்றுவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால், மரங்களை அகற்றுவதற்கு ஆக்கப்பூர்வமான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என அதிருப்தி தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து, வனத்துறை முதன்மை செயலாளர் சுப்ரியா சாகு பிப்ரவரி 27ம் தேதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.