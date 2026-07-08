குதிரை பேர வழக்கில் செந்தில் பாலாஜிக்கு முன்ஜாமின்: காலை, மாலை நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட உத்தரவு
தினமும் காலை, மாலை என இரு வேளையும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலைய விசாரணை அதிகாரி முன்பு ஆஜராக செந்தில் பாலாஜிக்கு நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 8, 2026 at 5:11 PM IST
சென்னை: குதிரை பேர வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமின் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தவெக ஆட்சிக்கு எதிராக வாக்களிக்க சிலர் தன்னிடம் பேரம் நடத்தியதாக ஊத்தங்கரை தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜா சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசாரிடம் கடந்த வாரம் புகார் அளித்திருந்தார். இந்த வழக்கில் இதுவரை 9 பேரை கைது செய்துள்ள போலீசார், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் உள்ளிட்டோரின் பெயர்களையும் முதல் தகவல் அறிக்கையில் சேர்த்தனர்.
மேலும், இந்த வழக்கில் நேரில் ஆஜராக செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரருக்கு போலீசார் சம்மன் அனுப்பி இருந்த நிலையில், அவர்கள் இருவரும் நேரில் ஆஜராகவில்லை. இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் தங்களுக்கு முன்ஜாமின் வழங்கக்கோரி இருவரும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தனர்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி இளந்திரையன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல் துறை தரப்பில், செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார், வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களை 47 முறை நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார். இந்த வழக்கில் அவருக்கும், செந்தில் பாலாஜிக்கும் தொடர்புள்ளது என்பதற்கு வலுவான ஆதாரங்கள் உள்ளதால் இருவருக்கும் முன்ஜாமின் வழங்கக்கூடாது என்று தெரிவித்தனர். மேலும், குதிரை பேரத்திற்கு ஹவாலா பணம் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
செந்தில் பாலாஜி தரப்பில், அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக இந்த வழக்கு ஜோடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், திமுகவுக்கு 59 எம்எல்ஏ மட்டுமே உள்ள நிலையில் குதிரை பேரம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்கிற்கு நிபந்தனை முன்ஜாமின் வழங்கி உத்தரவிட்டார். மேலும் தினமும் காலை, மாலை இரு வேளையும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலைய விசாரணை அதிகாரி முன்பு இருவரும் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் எனவும் நிபந்தனை விதித்தார்.