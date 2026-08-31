முத்துராமலிங்க தேவர் குறித்த பேச்சு.. அண்ணாமலைக்கு எதிரான வழக்கில் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு
ஐ.பி.எஸ் அதிகாரியாக இருந்த அண்ணாமலை, பொறுப்பற்ற முறையில் பேசுவதும் அதை நியாயப்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொள்வதையும் ஏற்க முடியாது என எதிர்தரப்பினர் வாதம்.
Published : August 31, 2026 at 10:22 PM IST
சென்னை: பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலைக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்ய கோரிய மனு மீதான தீர்ப்பை, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவத்தது..
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு, மாநில பாஜகவின் அப்போதைய தலைவராக இருந்த அண்ணாமலை, 'முத்துராமலிங்க தேவரை குறிப்பிட்டு, கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்களை, கடவுள் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் சீண்டினால், மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு, பாலுக்கு பதிலாக இரத்தத்தில் அபிஷேகம் நடக்கும்' என, சனாதனம் குறித்து முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசிய பேச்சுக்கு எதிர்வினை ஆற்றியதாக கூறப்பட்டது.
அண்ணாமலையின் இந்த பேச்சு மக்கள் மத்தியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி, பிரிவினையை உண்டாக்கியதாக கூறி சேலத்தை சேர்ந்த பியூஷ் மனுஷ் வழக்கு தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அண்ணாமலை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், அண்ணாமலையின் பேச்சு இரு பிரிவினரிடையே பகையை ஏற்படுத்தியதாக கூறுவதில் உண்மையில்லை. மேலும், யாரிடையே பிரச்சனை ஏற்படும், அந்த இரு பிரிவினர்கள் யார்? என்ற விளக்கம் புகாரில் இல்லை.
அண்ணாமலையின் பேச்சால் தமிழகத்தில் எங்கேயும் வன்முறை நிகழ்ந்ததாக ஆதாரமில்லை. இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணையின் போது, அண்ணாமலையின் வாதத்தை முன்வைக்க வாய்ப்பு வழங்கவில்லை என கூறிய அவர், எனவே இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோரினார்.
பியூஷ் மனுஷ் சார்பில் வாதிட்ட வழக்கறிஞர், அண்ணாமலையின் பேச்சு, கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இடையேயும், கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இடையேயும் உரசலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சுயமரியாதை இயக்கம் மற்றும் திராவிட இயக்க பாரம்பரியம் கொண்ட இந்த மாநிலத்தின் வரலாற்றை கருத்தில் கொண்டு இந்த விவகாரத்தை அணுக வேண்டும். ஐ.பி.எஸ் அதிகாரியாக இருந்த அண்ணாமலை இவ்வாறு பொறுப்பற்ற முறையில் பேசுவதும் அதை நியாயப்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொள்வதையும் ஏற்க முடியாது என குறிப்பிட்டார். இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தார்.